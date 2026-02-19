El Gobierno prorrogó el RIGI hasta 2027 y amplió beneficios para atraer inversiones en Vaca Muerta
El Gobierno nacional resolvió ampliar y extender por un año, hasta el 8 de julio de 2027, el plazo para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una medida que apunta a fortalecer la llegada de capitales al país y que impacta de manera directa en proyectos estratégicos vinculados a Vaca Muerta.
La decisión se formalizó a través del Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial, y había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien expresó en su cuenta oficial de X: “Prorrogamos por 1 año el RIGI y lo mejoramos para hacerlo más claro y eficiente”.
El funcionario precisó que “incorporamos nuevos desarrollos en petróleo y gas con un piso de inversión de 600 millones de dólares y ordenamos la reglamentación para facilitar la implementación y dar mayor previsibilidad”. De este modo, el régimen suma incentivos para proyectos de gran escala en el sector energético.
Uno de los principales beneficiados por la ampliación es el proyecto Argentina LNG, liderado por YPF, que conformó una sociedad vinculante con las petroleras estatales Eni (Italia) y XRG (Emiratos Árabes Unidos) para impulsar exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), petróleo y líquidos del gas natural como etano, propano, butano y pentano, insumos clave para la industria petroquímica. Incluso podría sumarse en el futuro la saudí Saudi Aramco.
La adecuación del RIGI para brindar mayores garantías jurídicas a las inversiones en gas licuado era una de las condiciones planteadas por YPF y sus socios antes de adoptar la decisión final de inversión, que ahora se proyecta para el segundo semestre de 2026.
Además, la reforma no solo protege los desembolsos en infraestructura —como contemplaba originalmente el régimen— sino también la actividad de exploración y producción de hidrocarburos (Upstream). Esta ampliación fue celebrada por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien respaldó públicamente la iniciativa.
Caputo destacó el alcance del régimen desde su puesta en marcha: “Ya hay 10 proyectos aprobados por 25.479 millones de dólares y muchos más en evaluación”, aseguró, al tiempo que afirmó que “el RIGI ha sido fundamental” y sostuvo que “cuando hay reglas claras, las inversiones llegan”.
Con la prórroga, las empresas interesadas en acceder a los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios podrán adherirse hasta el 8 de julio de 2027. Desde el Ejecutivo explicaron que la extensión responde a la necesidad de “acompañar la estructuración y la decisión de proyectos de gran escala que, por su naturaleza, requieren plazos de maduración más extensos”.
En paralelo, la nueva reglamentación redefine el concepto de “nuevo producto” para incorporar particularidades del sector tecnológico, donde la vida útil de los desarrollos suele ser breve y los cambios no siempre implican mayores volúmenes de producción.
También se establecieron reglas más claras para que empresas que ya operan en la Argentina puedan adherir al régimen en caso de ampliaciones relevantes, garantizando que los incentivos se apliquen exclusivamente a nuevas inversiones y no a operaciones preexistentes. En ese marco, se refuerzan mecanismos de separación y trazabilidad cuando conviven distintas actividades dentro de una misma estructura empresarial.
La norma, además, mejora la operatividad vinculada a proveedores e importaciones asociadas a los proyectos, clarificando qué bienes pueden importarse, su destino y la documentación exigida, al tiempo que ordena los procedimientos de evaluación y aspectos administrativos para reducir discrecionalidad y dar mayor previsibilidad.
Entre los beneficios centrales del RIGI se destacan la reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la posibilidad de deducir el IVA desde la etapa previa al inicio de operaciones y la habilitación para resolver controversias mediante mecanismos de arbitraje internacional.