El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su aplicación por falta de fondos
El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei, luego de que el Congreso la ratificara la semana pasada. Sin embargo, en la misma publicación del Boletín Oficial se estableció su suspensión hasta que el Poder Legislativo incluya en el Presupuesto las partidas necesarias para financiarla.
La normativa declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más. No obstante, el decreto 681/25, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, advirtió que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones que la aplicación de la Ley N° 27.793 suponen para el Estado Nacional”.
Francos citó el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que obliga a especificar las fuentes de financiamiento de todo gasto no previsto en el presupuesto. Por esa razón, el Ejecutivo pidió a diputados y senadores que definan en el Presupuesto 2026 de dónde saldrán los recursos. Hasta entonces, la ley permanecerá sin aplicación.
El jefe de Gabinete remarcó que, pese a la sensibilidad de la temática, “toda ampliación de prestaciones debe diseñarse con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo”. Y agregó que el actual presupuesto “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”.
En declaraciones a Clarín, Francos había anticipado esta postura: “No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad había sido aprobada por el Congreso este año, pero Milei la vetó por falta de financiamiento. Posteriormente, ambas cámaras rechazaron el veto y con ello quedó sancionada. Ahora, el Gobierno deberá reglamentarla, aunque su puesta en marcha dependerá de que el Parlamento disponga los recursos necesarios.