El Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo sin presencia sindical
El Consejo de Mayo celebró su última edición de este 2025 y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni presentó las conclusiones en Casa Rosada. Durante la presentación no asistieron representantes del sector sindical.
Adorni presentó las conclusiones preliminares sobre ocho de los diez puntos del Pacto de Mayo y anunció que, a lo largo del día, se publicarán en Argentina.gob.ar el informe completo, los proyectos de ley ya finalizados y toda la documentación aportada por los consejeros.
Aclaró, además, que dos de los ítems del acuerdo —la reforma previsional y la coparticipación federal, correspondientes a los puntos seis y nueve— no fueron abordados por el Consejo. “La coparticipación federal exige la participación de todos los gobernadores y la reforma previsional implica modificaciones en el esquema laboral; por eso esos dos temas quedaron fuera del análisis en esta etapa”, explicó el exvocero presidencial desde la Casa Rosada.
También recordó que el organismo tiene un carácter “estrictamente consultivo”, sin facultades vinculantes.
Pese a ello, destacó la relevancia del trabajo realizado: “El aporte del Consejo de Mayo ha sido invaluable, porque marca el calendario legislativo de todo 2026”.
Entre los puntos principales:
Propiedad privada: la nueva Ley de Expropiaciones establecerá indemnización a valor de mercado previo al anuncio, actualización por IPC y tasación independiente; desalojos inmediatos ante usurpaciones; cambios en regulaciones dominiales y flexibilización en tierras rurales.
Equilibrio fiscal: se impulsa la Ley de Estabilidad Fiscal y Monetaria, que prohíbe el déficit, penaliza el gasto sin partida y la emisión del Banco Central. Se pide a gobernadores comprometerse a no endeudarse si tienen déficit.
Gasto público: Nación redujo su gasto, pero provincias y municipios lo aumentaron en 2025. Se sugiere congelar el gasto primario real y condicionar los ATN a quienes no cumplan metas.
Educación: mayor autonomía para provincias y escuelas; contenidos mínimos nacionales; modalidades flexibles; evaluaciones censales obligatorias al final de la secundaria.
Reforma tributaria: proyectos que incluyen simplificación del Impuesto a las Ganancias, baja de cargas laborales, eliminación de múltiples impuestos internos y cedulares, exenciones y nuevos regímenes de incentivo.
Recursos naturales: modificación de Ley de Glaciares, revisión de zona fría y Ley de Bosques; eliminación de leyes de compre provincial y topes de mano de obra; advertencia por el boom minero.
Modernización laboral: actualización integral de normas, inclusión de trabajadores autónomos y de plataformas, cambios al trabajo agrario y derogación de la Ley de Teletrabajo.
Apertura comercial: Argentina debe alinearse a tratados internacionales; impulso al Tratado de Cooperación en Patentes; envío de tratados pendientes.