El Gobierno pidió a la CIDH que Milagro Sala deje la prisión domiciliaria y cumpla su condena en la cárcel
El Ministerio de Justicia de la Nación solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cese de la prisión domiciliaria de la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, para que cumpla su condena en una unidad penitenciaria. Según se informó oficialmente, el pedido fue reiterado ante el organismo internacional con el objetivo de que la dirigente jujeña “termine de cumplir su condena tras las rejas”.
A través de un comunicado, la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona indicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos volvió a plantear ante el tribunal internacional el fin de la medida que mantiene a Sala bajo arresto domiciliario desde 2017, y reclamó que la prisión sea efectiva en el marco de las sentencias dictadas por la Justicia argentina.
En ese contexto, el Ministerio remarcó que Sala, exlegisladora jujeña y dirigente de la organización barrial Túpac Amaru, fue condenada por delitos vinculados a asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, y sostuvo que debería cumplir su pena en la cárcel “sin privilegios”.
Asimismo, precisó que registra una condena firme de quince años de prisión e inhabilitación absoluta por esos delitos.
En la presentación realizada ante la CIDH, la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó las alegaciones de “hostigamiento judicial” formuladas por la defensa y acompañó documentación sobre la situación actual de la condenada.
En ese sentido, el Ministerio explicó que esa documentación da cuenta de que Sala habría violado las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización judicial.
“El incumplimiento activó alertas del sistema de monitoreo electrónico y motivó medidas de verificación y control propias del régimen de ejecución penal”, señalaron desde la cartera, y advirtieron que presentar esas acciones como “hostigamiento” busca “invertir la carga de los hechos”.
El comunicado también indicó que la Argentina cumple con sus obligaciones internacionales, aunque consideró que la medida dispuesta por la Corte Interamericana terminó convirtiéndose en un beneficio para la dirigente social.
En el mensaje oficial, el Ministerio sostuvo además que “en la nueva Argentina del presidente Javier Milei se terminaron los privilegios” y afirmó que los derechos humanos no deben utilizarse para garantizar impunidad a personas condenadas.
El pasado 16 de enero, Sala cumplió 10 años detenida y, al haber alcanzado los dos tercios de su condena, sus abogados quedaron habilitados para solicitar la libertad condicional, tal como establece el Código Penal.
Actualmente, Sala se encuentra internada en el Hospital de Gonnet desde el 12 de enero y permanece bajo custodia con tobillera electrónica. Su hija, Claudia, señaló en declaraciones a Página/12: “A veces no quiere vivir más porque está cansada de tanto apriete. Lo que le hacen a ella no se lo merece ni al peor enemigo”.
En mayo de 2025, la Corte Suprema dejó firme el fallo que impuso a Sala la pena única de 15 años de prisión por dos condenas en causas por amenazas, asociación ilícita, fraude contra la administración pública y extorsión.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron inadmisible el recurso extraordinario presentado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy, que había fijado la pena e inhabilitación absoluta.