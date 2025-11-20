El Gobierno permitirá que chicos a partir de los 13 años puedan invertir en bonos y acciones
La Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció una ampliación clave para el acceso temprano al mercado financiero: los jóvenes a partir de los 13 años podrán invertir en fondos comunes de inversión (FCI) compuestos por bonos, acciones y otros instrumentos, más allá de los tradicionales money market.
Hasta ahora, las subcuentas comitentes habilitadas desde septiembre de 2023 permitían únicamente la inversión en FCI money market, considerados de bajo riesgo y con liquidez inmediata, que incluyen instrumentos como plazos fijos, cauciones y cuentas remuneradas.
Con el cambio anunciado este jueves, la CNV explicó que, “a la luz de la autonomía progresiva que les reconoce el ordenamiento jurídico”, los adolescentes podrán suscribir cuotapartes de una gama más amplia de FCI abiertos, incluyendo aquellos integrados por bonos, acciones, obligaciones negociables, deuda provincial y activos del exterior.
El organismo aclaró que el único límite será la imposibilidad de invertir en fondos cerrados o en aquellos destinados exclusivamente a “inversores calificados”, incluso con supervisión o autorización de padres o tutores.
Según datos vinculados al organismo regulador, hasta septiembre pasado se habían creado casi 1,2 millones de subcuentas comitentes para menores de edad.
El presidente de la CNV, Roberto Silva, destacó la medida como un avance significativo: “La ampliación de las opciones para operar dentro del mercado de capitales para jóvenes a partir de los 13 años es un avance clave en integración y en educación financiera”. Agregó además que “el acceso temprano y guiado a herramientas de ahorro e inversión fomenta hábitos responsables, promueve autonomía económica y acerca a las nuevas generaciones a un mercado más moderno y participativo”.
Por último, Silva sostuvo que “esta medida, acompañada por la supervisión adecuada y la intervención responsable de adultos, abre oportunidades reales para que los jóvenes comprendan el valor de planificar, ahorrar y construir su futuro desde hoy”.
El permiso para invertir desde los 13 años tuvo su origen en septiembre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se habilitó únicamente para FCI de alta liquidez. En octubre del año pasado, la actual administración reglamentó y mantuvo esa iniciativa.