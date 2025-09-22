El Gobierno otorgará aumentos salariales al personal del Hospital Garrahan tras ordenar sus cuentas
El Gobierno anunció que otorgará aumentos salariales al personal del Hospital Garrahan, respaldando la medida en un “proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa”. Además, subrayó que el hospital pediátrico no se encuentra en emergencia.
Según un comunicado oficial difundido en redes sociales, el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan informó que, gracias a un proceso de saneamiento de cuentas y reducción de gastos innecesarios, logró destinar los recursos a lo prioritario: los equipos de salud y la atención de los pacientes.
En este contexto, se anunció que, “en reconocimiento a su compromiso y dedicación”, a partir de septiembre se implementará un complemento mensual cuyo monto dependerá de la especialidad de los profesionales.
El detalle especifica que el personal asistencial recibirá $450.000 mensuales, mientras que el personal administrativo percibirá $350.000. Dentro del personal asistencial se incluyen médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, nutricionistas y kinesiólogos que trabajan en la institución.
La medida se da días después de que la Cámara de Diputados avanzara con media sanción para derogar el veto a la Ley Garrahan, que declara la Emergencia Pediátrica y de Residentes.
Desde el Gobierno destacaron que esta acción forma parte de un esquema de incentivos económicos responsable, sustentable y sostenible. El ministro de Salud, Mario Lugones, señaló en su cuenta de X que “durante décadas, los profesionales de la salud han estado mal remunerados. Hoy empezamos a revertir esa injusticia” y resaltó la importancia de reconocer el esfuerzo del personal sanitario.
Asimismo, las autoridades reafirmaron que el Hospital Garrahan no está en emergencia, y atribuyeron los logros a una gestión transparente, centrada en eficiencia administrativa, innovación tecnológica e inversión en capital humano, a pesar de los obstáculos de sectores que defienden intereses propios.
Lugones también felicitó al Consejo de Administración del hospital por su trabajo en ordenar las cuentas y priorizar los recursos en la atención, los equipos de salud y los pacientes. Señaló que el objetivo ha sido eliminar el despilfarro y los privilegios, para garantizar que los fondos vuelvan a las instituciones y al personal que los necesita.
La noticia se difundió a través de las redes oficiales del hospital y del propio ministro, apenas cinco días después de que la Cámara de Diputados insistiera con la ley para declarar la emergencia pediátrica y la de financiamiento universitario. La medida se enmarca en un contexto de masivas movilizaciones en defensa de la salud y la educación, que tuvieron como epicentro el Congreso de la Nación y se replicaron en todo el país.