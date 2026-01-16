El Gobierno oficializó los cambios en el directorio del Banco Nación
El Poder Ejecutivo nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial un decreto que avanza en la reconfiguración del directorio del Banco Nación, entidad que renovó su presidencia hace un mes y continúa con ajustes en su conducción.
En ese marco, el Gobierno aceptó la renuncia de la abogada Solana Agustina Pelayo como directora del principal banco público del país y designó en su reemplazo al licenciado en Economía José Luis Pérsico. La dimisión de Pelayo había sido presentada el 9 de diciembre de 2025, mientras que Pérsico asumió formalmente el 7 de enero. Su mandato se extenderá hasta el 1° de enero de 2028.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, y forma parte del proceso de normalización del directorio tras los cambios recientes en la cúpula de la entidad.
Pérsico es licenciado en Economía y acumula más de 30 años de experiencia en el sistema financiero, con trayectoria tanto en el sector público como en el privado. En su etapa más reciente, se desempeñó en la Jefatura de Gabinete como secretario de Coordinación Legal y Administrativo de Interior de la Vicejefatura de Gabinete.
Su recorrido profesional incluye antecedentes en el ámbito privado, con participación en la fintech centroamericana Zenziya, y principalmente en Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekián. Ese vínculo explica otros pasos por entidades como el banco armenio Converse, Wilobank, Haypost —el correo postal de Armenia—, la bodega Karas y Bodegas del Fin del Mundo.
Cambios recientes en la conducción del Banco Nación
En las últimas semanas, el Gobierno informó modificaciones relevantes en la cúpula del Banco Nación. El entonces presidente Daniel Tillard dejó su cargo y fue reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente de la entidad.
La continuidad de Wasserman fue oficializada mediante un decreto publicado el 23 de diciembre de 2025. Vinculado políticamente al entorno de Karina Milei, su designación se dio en el marco de una reorganización integral del directorio. En ese proceso también se formalizó el ingreso de Carolina Píparo como directora, en reemplazo de Rodolfo Carvajal.
Wasserman está casado con la legisladora porteña Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y una de las principales armadoras políticas de la hermana del Presidente. Según trascendió, la decisión de sostenerlo al frente del Banco Nación fue impulsada por Karina Milei.
Otro de los movimientos recientes fue la designación de Alejandro Henke como vicepresidente del Banco Nación, luego de que el cargo quedara vacante tras el ascenso de Wasserman. Henke había integrado el directorio desde enero de 2024 y regresó a la conducción con el respaldo del Ministerio de Economía.