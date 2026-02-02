El Gobierno oficializó la vuelta de Antonio José Mauad como director del Servicio Meteorológico Nacional
A través del Decreto 77/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional designó a Antonio José Mauad como nuevo director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo encargado de monitorear y emitir alertas climáticas en todo el país.
La designación será por cuatro años y bajo la modalidad ad honorem, es decir, sin percibir salario. En paralelo, Mauad tendrá rango y jerarquía de subsecretario dentro del Ministerio de Defensa, condición que le otorga participación en decisiones vinculadas a recursos y gestión operativa.
La medida cubre una vacante que se mantenía desde agosto de 2025, cuando el propio Mauad había dejado el cargo. “Resulta necesario proceder a la designación del mismo, a partir del 1° de enero de 2026 y por el plazo de cuatro años”, indica el decreto.
El SMN es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, pero cuenta con autonomía financiera y personalidad jurídica propia, según lo establece el Decreto 1432/2007. La normativa dispone que su conducción esté a cargo de una única persona designada por el Poder Ejecutivo Nacional.
El organismo cumple funciones de alto impacto social, como la alerta temprana de fenómenos extremos, la coordinación con Defensa Civil y la provisión de información meteorológica para sectores clave como el agro, la navegación y la aviación.
El nombramiento contó con la intervención de la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa, tal como se exige en este tipo de trámites. La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 7, faculta al Presidente a realizar designaciones en organismos descentralizados.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.
Trayectoria de Mauad
Mauad es ex combatiente de la guerra de Malvinas y fue condecorado con la Medalla Honor al Valor en Combate por su participación en el ataque del 13 de junio de 1982, la última operación ofensiva de la Fuerza Aérea Sur.
Con más de 40 años en la Fuerza Aérea Argentina, dirigió la Escuela Superior de Guerra Aérea y estuvo al frente de la Planificación Logística de la fuerza. En los años noventa se desempeñó como gerente general del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y entre 1994 y 2000 fue edecán presidencial de Carlos Menem.
También participó en la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y cumplió funciones como enlace parlamentario y diplomático en España y Países Bajos.
La normativa exige que el director del SMN posea título universitario y experiencia mínima de cinco años en áreas afines. Mauad es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y cuenta con un máster en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria por la Universidad San Pablo CEU, en Madrid.
El funcionario regresa al cargo tras una primera etapa de ocho meses. En el período intermedio, el SMN estuvo a cargo del físico Alejandro de la Torre, quien había asumido en marzo de 2024 tras la salida de la doctora Yanina García Skabar. Previamente, Celeste Saulo había dejado la dirección para asumir la presidencia de la Organización Meteorológica Mundial.