El Gobierno oficializó la distribución de los aportes estatales para la campaña electoral
Las Disposiciones 6/2025 y 7/2025 de la Dirección Nacional Electoral (DNE), publicadas este viernes en el Boletín Oficial, establecieron la distribución de fondos estatales destinados a las agrupaciones políticas que oficializaron candidaturas para los comicios legislativos del 26 de octubre. Los montos incluyen deducciones por sanciones y deudas determinadas por la Justicia Nacional Electoral.
La medida, firmada por la directora nacional electoral Luz Landívar, se enmarca en lo dispuesto por la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y sus modificatorias.
Distribución de aportes
En la categoría senadores nacionales, la Disposición 6/2025 asignó los fondos a las agrupaciones habilitadas, con los descuentos por sanciones aplicados y las transferencias resultantes establecidas en el Anexo III.
Respecto a la categoría diputados nacionales, la Disposición 7/2025 determinó los montos para los partidos que competirán, también con los descuentos correspondientes a deudas preexistentes y multas.
En la provincia de Buenos Aires, distrito de mayor peso electoral, los principales aportes fueron:
- Fuerza Patria: $1.004,6 millones
- La Libertad Avanza: $334,8 millones
- Nuevos Aires: $299,7 millones
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad: $203,4 millones
- Coalición Cívica–ARI: $163,2 millones
- Potencia: $121,1 millones
- Provincias Unidas: $116,8 millones
- Unión Federal: $116,8 millones
Los fondos descontados serán transferidos a la cuenta especial del Ministerio del Interior, y los gastos derivados se cubrirán con créditos presupuestarios de la vicejefatura de Gabinete del Interior correspondientes al ejercicio 2025.
Las resoluciones recordaron que la fecha de corte para la aplicación de sanciones y multas fue fijada el 22 de agosto de 2025, conforme a los artículos 36, 37 y 38 de la Ley 26.215.