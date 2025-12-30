El Gobierno oficializó la designación de Patricio Norberto Zunini como vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes
El Gobierno nacional oficializó la designación de Patricio Norberto Zunini como vocal del Directorio del Fondo Nacional de las Artes (FNA) mediante el Decreto 927/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida viene a cubrir una vacante existente en el organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2026.
Designación ad honorem y con efecto retroactivo
De acuerdo a lo establecido en el decreto, Zunini fue designado con carácter “ad honorem”, es decir, sin percibir remuneración, y con efecto retroactivo al 1° de agosto de 2025, a fin de completar el período correspondiente previsto por la normativa vigente.
Desde el Poder Ejecutivo señalaron que la decisión se fundamenta en la trayectoria del designado y en su compromiso con el arte y la cultura argentina, argumentos que respaldaron la propuesta elevada por la Presidencia del Fondo Nacional de las Artes.
Aval institucional y respaldo legal
La designación contó con la conformidad de la Secretaría de Cultura, así como con la intervención de la Subgerencia Legal del FNA y de los servicios jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia, garantizando el encuadre legal del nombramiento.
El Fondo Nacional de las Artes fue creado en 1958 mediante el Decreto-Ley 1224, con carácter de organismo autárquico, y tiene como misión promover, estimular y financiar actividades culturales y artísticas en todo el territorio nacional.
Vigencia y firmas oficiales
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni, y entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
De esta manera, el Gobierno continúa avanzando en la normalización institucional del Fondo Nacional de las Artes, un organismo central en la política cultural del Estado argentino.