El Gobierno oficializó el traslado del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos
El Gobierno nacional oficializó este martes el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo.
La medida fue confirmada mediante el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Presti. La decisión ya había trascendido la semana pasada y se anunció que la entrega formal se realizará este sábado en el parque histórico Campo de Gloria, en San Lorenzo (Santa Fe).
La norma establece que la pieza histórica será trasladada desde el Museo Histórico Nacional hacia el cuartel del Regimiento, ubicado en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, dispone que este símbolo de la independencia argentina quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, unidad creada por el propio Libertador, que será responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a los protocolos vigentes.
En los considerandos, el decreto destaca que el sable corvo integra el patrimonio histórico de la Nación y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y del proceso emancipador.
También recuerda que fue donado al Estado nacional en 1897, incorporándose al acervo público para garantizar su preservación, y señala que fue robado en dos oportunidades, en 1963 y 1965, cuando se encontraba bajo la guarda del Museo Histórico Nacional.
Si bien el sable fue recuperado en ambos hechos, el Ejecutivo señala que esas circunstancias evidenciaron la necesidad de reforzar su protección institucional. Por ello, mediante el Decreto 8756/67 se dispuso su guarda definitiva en el Regimiento de Granaderos.
Posteriormente, el Decreto 843/2015 había establecido su traslado al Museo Histórico Nacional para su exhibición permanente, aunque la custodia formal seguía en manos del regimiento. Esta última norma fue derogada por el decreto publicado este martes.
En este sentido, el Gobierno sostuvo que la guarda del sable en el ámbito del Regimiento constituye una decisión coherente con el legado del Libertador, ya que restituye su contexto histórico original y garantiza condiciones adecuadas de preservación.
Finalmente, la medida se enmarca en una decisión orientada a honrar la historia nacional, asegurar una administración responsable del patrimonio público y reafirmar, a través de sus símbolos fundacionales, los principios de soberanía, independencia y libertad.