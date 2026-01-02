El Gobierno oficializó cambios y quita de subsidios en luz y gas
El Gobierno nacional formalizó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para electricidad y gas, que implica un fuerte recorte en la cantidad de beneficiarios. La medida elimina la segmentación por niveles de ingresos vigente hasta ahora y establece nuevos criterios económicos y patrimoniales para acceder a la asistencia estatal.
El esquema quedó oficializado a través del Decreto 943/2025, publicado este 2 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, tras la consulta pública realizada en diciembre y en el marco de los compromisos asumidos por la Argentina ante el FMI.
Fin de los niveles N1, N2 y N3
La norma deroga la clasificación en N1, N2 y N3, aplicada desde 2022, y crea una única categoría de beneficiarios, integrada por los hogares que soliciten y acrediten necesidad real de subsidio para cubrir el consumo energético indispensable.
Nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados
El decreto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al RASE y se construirá sobre su base de datos.
Quienes ya estaban inscriptos no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar su declaración jurada vinculada al grupo conviviente, ingresos y fuentes de suministro.
La consulta del estado se realizará a través de Mi Argentina, mientras que los reclamos o revisiones de categorización se canalizarán mediante Trámites a Distancia (TAD).
Quiénes podrán acceder al subsidio
Para recibir el SEF, el hogar deberá contar con ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un Hogar 2, según el INDEC. Con valores de noviembre, ese umbral asciende a $3.771.987.
El decreto mantiene el beneficio para hogares con integrantes que posean Certificado de Vivienda del ReNaBaP o Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En el caso del Certificado Único de Discapacidad (CUD), se establece que la Secretaría de Energía evaluará de qué manera esa condición se traduce en necesidad de asistencia.
Además, se habilita a la autoridad de aplicación a utilizar indicadores patrimoniales como presunción de ingresos, mediante cruces de información (SINTyS y otras bases oficiales) y criterios de georreferenciación, lo que permitirá rechazar solicitudes o excluir beneficiarios.
Nuevos topes de consumo subsidiado
Para la electricidad, se fijan dos bloques de consumo base con subsidio:
- 300 kWh en meses de mayor demanda: enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.
- 150 kWh en meses de menor consumo: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.
Esto implica, en términos generales, una bonificación del 50% sobre el consumo base durante todo el año.
En el caso del gas natural, se mantienen los bloques de consumo base definidos en resoluciones previas y se extienden al gas propano indiluido por redes. Todo consumo que supere esos volúmenes quedará sin subsidio.
Para 2026, el decreto prevé además una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base de electricidad, gas natural y propano, con una reducción progresiva entre enero y diciembre, bajo facultades de la Secretaría de Energía.
Gas: fin del Programa Hogar
La norma elimina la Tarifa Social Federal de Gas creada entre 2016 y 2017 y continuada en 2023. El Gobierno argumenta que la coexistencia de múltiples regímenes —segmentación, tarifa social y zona fría— generaba superposiciones, confusión e inequidades entre hogares en situaciones similares.
Asimismo, se instruye a la Secretaría de Energía y a la ANSES a implementar, en un plazo de seis meses, la migración de los beneficiarios del Programa Hogar al SEF. El nuevo esquema definirá el consumo base en cantidad de garrafas, según zona y grupo familiar, y podrá instrumentarse mediante descuentos directos o reintegros a través de entidades financieras o billeteras digitales. Una vez completado el proceso, el Programa Hogar quedará sin efecto.