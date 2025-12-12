El Gobierno oficializó cambios en el Gabinete: Daniel Scioli, con cargo “ad honorem”
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente “ad honorem” de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por el presidente Javier Milei.
Por otra parte, el Decreto 870/2025 designa a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter “ad honorem” y a partir del 6 de diciembre.
El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, mientras que en el Ministerio de Salud, mediante el Decreto 874/2025 sc nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa.
Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.