El Gobierno notificó a Cristina Kirchner para que devuelva $1.000 millones cobrados por jubilación y pensión
El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, notificó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que deberá devolver los fondos percibidos en concepto de jubilación y pensión por viudez, tras su condena en la causa Vialidad. Según estimaciones oficiales, el monto asciende a unos 1.000 millones de pesos.
“Se ha dado formal inicio a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, correspondientes a las asignaciones vitalicias (jubilación y pensión) oportunamente otorgadas, con sus respectivos intereses”, informó el ministerio que conduce Sandra Pettovello mediante un comunicado oficial.
Fuentes de la cartera confirmaron a Noticias Argentinas que la decisión fue no avanzar por la vía judicial sino administrativa, notificando a la ex mandataria de que, debido a su situación judicial, debe restituir los ingresos percibidos.
“La ANSES ya notificó a Cristina Kirchner y ella debería apersonarse en el organismo para resolver la situación. Por razones de público conocimiento, deberá enviar a su apoderado o abogado y actuar en consecuencia”, señalaron los voceros, en alusión a la prisión domiciliaria que cumple la ex jefa de Estado en su residencia del barrio porteño de Constitución.
En el Ejecutivo consideran que la actual presidenta del Partido Justicialista (PJ) “judicializará el tema y presentará un amparo contra la medida cautelar”.
La notificación se conoció luego de que la Justicia rechazara el miércoles una medida cautelar presentada por la ex mandataria para que se le restableciera la pensión vitalicia que percibía como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.
Cristina Fernández había impugnado la nulidad de las resoluciones que dieron de baja tanto su pensión como su jubilación presidencial, dictadas tras la confirmación de su condena por administración fraudulenta del Estado en el marco de la causa Vialidad, fallo ratificado por la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024.