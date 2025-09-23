El Gobierno nacional designó nuevas autoridades en INTA, INASE e INV tras freno del Congreso a los decretos de reestructuración
El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de autoridades en organismos clave del Ministerio de Economía, luego de que el Congreso rechazara los decretos delegados que proponían el cierre o la reestructuración de varias áreas.
El Decreto 684/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece los nombramientos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
A partir del 3 de septiembre, el ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich asumió como presidente del INTA, mientras que el vicepresidente será el médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera.
En el INASE, la presidencia durante los próximos dos años quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari, y en el INV fue oficializado el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer.
Estas designaciones se producen luego de que el Congreso frenara la intención gubernamental de disolver el INASE y reestructurar el INTA y el INV, junto con otras áreas reguladoras bajo la cartera de Luis Caputo.
A principios de septiembre también se nombraron nuevos responsables en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). De igual manera, se restituyeron los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y se designaron funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Los cambios oficiales se formalizaron a través de los Decretos 627/2025 y 628/2025, que reestablecieron las disposiciones modificadas o derogadas por los decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25.