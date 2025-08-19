El Gobierno nacional actualizó los mecanismos para canalizar denuncias de consumidores
El Gobierno nacional dispuso una reforma en los procedimientos de recepción y resolución de reclamos de consumidores, con el objetivo de agilizar la gestión de conflictos y garantizar mayor eficacia en las respuestas.
Las medidas fueron oficializadas este martes a través de las Disposiciones 890/2025 y 893/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Fernando Blanco Muiño, publicadas en el Boletín Oficial.
Con la Disposición 890/2025, se creó la Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, un sistema destinado a reunir todas las denuncias del país y articular su tratamiento con las autoridades locales, de acuerdo con los criterios de la Ley N° 24.240.
Entre sus principales funciones, la ventanilla tendrá a cargo:
- Recibir, analizar y derivar reclamos hacia las distintas jurisdicciones.
- Fortalecer las derivaciones interjurisdiccionales, especialmente en aquellas que antes no estaban adheridas al régimen.
- Impulsar el desarrollo tecnológico para lograr la trazabilidad de los reclamos.
- Derogar normativas previas que dificultaban el proceso.
Por otro lado, mediante la Disposición 893/2025, se actualizó la figura del Defensor del Cliente, con el propósito de ampliar sus alcances y promover su adopción por parte de más proveedores.
Las modificaciones establecen que el Defensor del Cliente podrá ser unipersonal o colegiado, interno o externo al proveedor, lo que otorga flexibilidad para su implementación. Además:
- Su dictamen será vinculante para la empresa cuando el consumidor lo acepte, poniendo fin al conflicto de manera definitiva.
- Se habilita el uso de herramientas digitales para manifestar la voluntad de las partes, acelerando el proceso.
- Se flexibiliza la obligación de informar sobre sus tareas, que ahora será anual y no trimestral, reduciendo cargas administrativas para los proveedores.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca mejorar la atención de los reclamos, modernizar los procedimientos y fortalecer la protección de los consumidores en todo el país.