El Gobierno logró superávit fiscal en octubre y quedó cerca de cumplir la meta anual con el FMI
En el mes de las elecciones legislativas, el Gobierno nacional alcanzó un superávit fiscal, tanto primario como financiero, y quedó cerca de cumplir la meta anual con el FMI.
El Ministerio de Economía informó que en octubre el Sector Público Nacional registró un excedente primario de $823.925 millones y un superávit financiero de $517.672 millones. El ministro Luis Caputo detalló que, entre enero y octubre, el superávit primario llegó a 1,4% del PIB y el financiero a 0,5%, aproximadamente.
Caputo precisó que el gasto primario se redujo 1,3% en términos reales respecto de octubre de 2024, alcanzando los $11.163.268 millones (29,6% interanual). A nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 8,1% interanual, mientras que la Asignación Universal para Protección Social avanzó 6,8%.
El ministro también subrayó que la variación interanual de los ingresos estuvo afectada por la vigencia del impuesto PAIS en octubre de 2024 y por lo recaudado a partir del proceso de exteriorización de activos y de los fondos del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP).
El superávit financiero informado contrasta con el resultado de octubre de 2023, cuando se había registrado un déficit de $454.249 millones, equivalente a casi $1.750.000 millones ajustados por inflación, explicó Caputo.
Las transferencias corrientes sumaron $4.131.125 millones (15,1% interanual), con un crecimiento de $453.927,6 millones (16,7% interanual) en las destinadas al sector privado. A su vez, las transferencias corrientes al sector público alcanzaron $957.908,3 millones (13,4% interanual).
En tanto, los subsidios económicos llegaron a $1.041.225 millones (27,1% interanual): los energéticos subieron 28,2% y los destinados al transporte, 27,3%.
Con estos resultados, octubre completó 21 meses de superávit fiscal sobre los 22 meses de gestión del presidente Javier Milei.
Caputo destacó que “este resultado, en el mes de las elecciones nacionales de medio término, vuelve a ratificar el compromiso absoluto con el ancla fiscal” y añadió que “el orden fiscal y monetario ha permitido limitar el impacto sobre la población de la caída en la demanda de dinero generada por la volatilidad política y los intentos de parte de la oposición en el Congreso de romper el equilibrio fiscal”.
Tras conocerse los datos oficiales, el presidente Milei celebró en sus redes con un mensaje breve y enfático: “El ancla de hierro”, resaltando que el superávit llegó “en el momento más intenso de la campaña electoral”.