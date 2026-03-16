El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios en Anses
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, se inscribe en el contexto de la política de reducción del empleo público que impulsa el Gobierno de Javier Milei y forma parte de la reorganización estatal que respalda la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda.
La decisión surgió tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias, jurídicas y la adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses N° 305/98 “E”. El objetivo central consiste en disminuir la planta permanente del sector público, optimizando recursos y ajustando la estructura de la entidad encargada de la seguridad social en Argentina.
El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo, que debe formalizarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Este régimen establece una gratificación extraordinaria como incentivo principal, que puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota, dependiendo de los años de servicio y la remuneración mensual habitual del trabajador.
Para acceder al plan, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de dos años de antigüedad y pertenecer a la planta permanente de Anses. La Dirección General de Recursos Humanos del organismo asume la responsabilidad de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.
El régimen detalla las exclusiones específicas. No pueden adherirse quienes:
-estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública;
-aquellos que enfrenten procedimientos disciplinarios;
-empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia;
-personal mayor de 62 años;
-ni agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de los mismos.
Además, los trabajadores que ocupen cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para ser admitidos en el plan.
El plazo para adherirse al régimen vence el 5 de abril. Los empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad pueden postergar la firma del acuerdo hasta el fin de su licencia. La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y el trabajador debe declarar no tener reclamos pendientes contra el organismo, condición indispensable para concretar la desvinculación.
La compensación extraordinaria establecida equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, con un tope máximo de 24 sueldos. Si la suma total a percibir no supera los $80 millones, el pago se efectúa en una sola cuota. Cuando el monto excede ese límite, la gratificación se abona en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio, garantizando la validez legal del proceso y la transparencia en la extinción laboral. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales, lo que refuerza el marco normativo y administrativo del plan.
La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años. Esta disposición pretende desalentar la utilización del beneficio como mecanismo transitorio y consolidar la reducción de la nómina estatal.
La medida se enmarca en un proceso más amplio de recortes en organismos públicos. El cronograma oficial ubica al 21 de marzo como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de reducción de cargos, en la que se prevé que al menos 5.000 puestos queden vacantes. Esta política responde a la estrategia integral del Gobierno nacional de achicar el gasto público y reorganizar estructuras estatales con énfasis en la eficiencia y el control presupuestario.
El plan de retiros voluntarios fue diseñado tras un análisis conjunto de las áreas técnicas y administrativas de Anses, en consulta con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda. La elaboración del régimen contempló tanto los aspectos presupuestarios como los requerimientos legales, para asegurar su encuadre normativo y la viabilidad operativa.
El proceso de adhesión exige la manifestación expresa de la voluntad de desvinculación por parte del trabajador y la aceptación formal del organismo. Cada acuerdo debe documentarse y firmarse ante la autoridad administrativa laboral, con la intervención obligatoria de un asesor legal, garantizando la protección de los derechos de ambas partes.