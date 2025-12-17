El Gobierno intimará a la AFA y la Superliga a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros
“A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.
El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga “sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente”.
#UltimoMomento | Comunicado oficial del Ministerio de Justicia: se intima a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga del Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre irregularidades detectadas en sus estados contables. Los balances superan los USD 111.000.000… pic.twitter.com/kvDBmuJxIM
— FDC (@MediaFDC) December 17, 2025
Asimismo, la Secretaría conducida por Sebastián Amerio indicó que: “La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”.
Además, la IGJ encabezada por Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al afirmar que “nadie está por encima ni tiene privilegios”.
“La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, agregó.