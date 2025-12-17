Maran Suites & Towers

El Gobierno intimará a la AFA y la Superliga a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros

Redacción | 17/12/2025 | Deportes, Nacionales | No hay comentarios

“A través de la Inspección General de Justicia (IGJ), se intimará a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Superliga de Fútbol Argentino a brindar explicaciones sobre las cifras contenidas en sus estados contable y financieros, y responder todas las preguntas respecto a las observaciones realizadas, así como se le exige a todas las personas jurídicas privadas registradas, sin excepciones”, indicó la Secretaría de Justicia en un comunicado.

El Gobierno consignó que los balances de la AFA y la Superliga “sobre los que se han pedido explicaciones superan los USD 111.000.000 y 340.000.000, respectivamente”.

Asimismo, la Secretaría conducida por Sebastián Amerio indicó que: “La IGJ intimará a la AFA a presentar documentos relacionados con gastos e inversiones vinculadas con actividades no incluidas en sus estatutos sociales”.

Además, la IGJ encabezada por Daniel Vítolo, reafirmó el compromiso con la igualdad ante la ley, al afirmar que “nadie está por encima ni tiene privilegios”.

“La AFA debe cumplir con los mismos requisitos que se le exigen a todas las asociaciones y fundaciones registradas ante IGJ”, agregó.

