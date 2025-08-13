Maran Suites & Towers

El Gobierno informó que la vacuna contra la fiebre amarilla continuará siendo gratuita únicamente en zonas endémicas del país

13/08/2025

El Ministerio de Salud de la Nación informó que, a partir de este miércoles, la vacuna contra la fiebre amarilla será aplicada de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país. Esto implica que quienes viajen al extranjero por turismo y necesiten inmunizarse deberán acudir a centros privados y asumir el costo de la vacuna.

Según explicaron desde el Gobierno, la medida busca “garantizar un uso responsable de los recursos públicos” y priorizar las necesidades sanitarias de la población que reside en áreas de riesgo. Además, destacaron que los recursos disponibles se están redirigiendo para mejorar la atención de los pacientes, modernizar las instalaciones y garantizar una remuneración más justa para el personal de salud.

