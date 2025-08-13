El Gobierno informó que la vacuna contra la fiebre amarilla continuará siendo gratuita únicamente en zonas endémicas del país
El Ministerio de Salud de la Nación informó que, a partir de este miércoles, la vacuna contra la fiebre amarilla será aplicada de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país. Esto implica que quienes viajen al extranjero por turismo y necesiten inmunizarse deberán acudir a centros privados y asumir el costo de la vacuna.
Según explicaron desde el Gobierno, la medida busca “garantizar un uso responsable de los recursos públicos” y priorizar las necesidades sanitarias de la población que reside en áreas de riesgo. Además, destacaron que los recursos disponibles se están redirigiendo para mejorar la atención de los pacientes, modernizar las instalaciones y garantizar una remuneración más justa para el personal de salud.
LA SALUD PÚBLICA DEBE PROTEGER A QUIENES MÁS LO NECESITAN, NO SER UN SUBSIDIO A QUIENES VIAJAN AL EXTERIOR— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) August 13, 2025
El Ministerio de Salud ha resuelto que a partir de hoy, la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de manera gratuita únicamente en las zonas endémicas del país.
De… pic.twitter.com/22tMIH7GqM