El Gobierno impulsa la privatización de la exitosa Nucleoeléctrica Argentina y crece la polémica por la soberanía nuclear
El Gobierno nacional avanza en la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el proceso, habilitado por la Ley Bases, consistirá en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional.
La decisión generó fuertes críticas debido a que NASA no solo administra un sector estratégico, sino que además es una de las pocas compañías estatales con superávit: en el primer trimestre de 2025 registró un resultado positivo de $17.234 millones y se proyecta que cierre el año con $23.389 millones.
Actualmente, sus accionistas son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina (Enarsa). La valuación de la empresa, según analistas del sector, supera los 1.000 millones de dólares.
NASA está a cargo de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan el 7% de la generación eléctrica nacional, con una potencia instalada de 1.763 MW.
Debate en el Congreso
Mientras el Ejecutivo impulsa la venta, en el Congreso se buscan alternativas para frenar la medida. El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, propuso declarar al sistema nuclear argentino como bien público y estratégico.
“Ojalá los legisladores estén a la altura de las circunstancias y no permitan que una empresa tan estratégica como esta quede en manos privadas. Es fundamental que continúe bajo control del Estado”, expresó a Tiempo la ex titular de la CNEA, Adriana Serquis, actual candidata a diputada por Río Negro.
Mayans fue más tajante: “Ni la Coca-Cola te vende su fórmula”. Y advirtió que la privatización del sistema nuclear argentino es “gravísima”, porque implica ceder proyectos estratégicos como el CAREM-25.
El CAREM-25, en la mira
El CAREM-25 es el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina. De concretarse, colocaría al país a la vanguardia de los Small Modular Reactors (SMR), reactores modulares pequeños que prometen transformar la generación de energía a nivel global.
“El proyecto tiene una inversión de 750 millones de dólares, con un 65% ya ejecutado. Faltan 200 millones más para terminarlo. Lo más grave no es lo edilicio, sino la desmoralización y la fuga de profesionales capacitados. Había más de mil contratos con pymes para la fabricación de componentes. Todo eso se destruye”, alertó Serquis.
La exfuncionaria agregó que obligar a la CNEA a ceder su 20% accionario significa quitarle injerencia a quienes poseen el conocimiento técnico y científico, en beneficio de capitales extranjeros: “No tienen idea de lo que están entregando. Es gravísimo”.
Soberanía y geopolítica
El debate no solo se centra en la rentabilidad. Especialistas advierten que está en juego la soberanía energética y la capacidad de Argentina para mantener un rol estratégico en la región y el mundo.
“En un país normal existen políticas de Estado que se sostienen a lo largo de los diferentes gobiernos. El sector nuclear es estratégico para la transición energética y para la geopolítica: otorga un conocimiento muy demandado y escaso, que permite sentarse en muchas mesas de negociación”, señaló Serquis.
En paralelo, el presidente del Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel, anunció que Argentina se asoció con Estados Unidos en el programa FIRST para el desarrollo de reactores modulares pequeños, lo que refuerza la alianza con el país norteamericano en un terreno clave.
Sin embargo, la oposición sostiene que la entrega de NASA a capitales extranjeros supone una pérdida irreparable. “Lo que está en riesgo es la soberanía en un sector estratégico”, remarcó Serquis.