El Gobierno impulsa a Rafael Grossi para liderar la ONU y oficializa su candidatura para 2027-2031
El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la candidatura de Rafael Grossi a la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031. El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, quien destacó la labor del diplomático al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
“Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del OIEA desde hace ya seis años”, expresó Quirno en su cuenta de X, remarcando la capacidad de liderazgo del argentino en contextos críticos para la paz y la seguridad global.
Es un honor y un privilegio presentar hoy la candidatura de Rafael Grossi (@rafaelmgrossi) al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas.— Pablo Quirno (@pabloquirno) November 26, 2025
El canciller agregó que estas cualidades son esenciales para conducir la ONU en un escenario internacional “marcado por nuevos desafíos”, en un momento en que el organismo —a 80 años de su creación— necesita “reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”.
La postulación de Grossi aparece tras la confirmación de Naciones Unidas de que ya comenzó la carrera para elegir al sucesor de Antonio Guterres, cuyo mandato finalizará en enero de 2027.
Grossi había lanzado su candidatura en Buenos Aires en abril, la reafirmó en Washington en agosto y recientemente recibió el respaldo del gobierno italiano. La Casa Rosada justificó su apoyo destacando su trayectoria de más de cuatro décadas en la diplomacia argentina y su rol en la conducción del OIEA, donde fue reelegido para un segundo mandato en 2023.
El Gobierno subrayó además su experiencia en el sistema multilateral, su “capacidad para promover el diálogo diplomático”, su desempeño frente a conflictos internacionales y su solvencia técnica y lingüística, además de su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas.
Grossi fue embajador en Austria entre 2013 y 2019, antes de asumir como director general del OIEA. Competirá por el cargo frente a otros aspirantes, incluido el nombre que había surgido dentro del propio país: Virginia Gamba, quien hasta julio ocupó un puesto de alto rango en la ONU como Representante Especial sobre Violencia contra los Niños en los Conflictos Armados.
Cómo será el proceso de elección
La carrera formal comenzará en las próximas semanas, cuando la Asamblea General de la ONU abra oficialmente la convocatoria. Los postulantes deberán presentar sus propuestas ante los Estados miembros. Luego, el Consejo de Seguridad, integrado por 15 países —cinco de ellos con poder de veto—, recomendará un único nombre a la Asamblea, que deberá aprobarlo mediante resolución.
Grossi dejó en claro que su candidatura no interferirá con su rol actual en el organismo nuclear: “Lo que hago al frente del AIEA habla más que las palabras o las promesas. Ese soy yo”, sostuvo. También reconoció que la ONU “necesita un cambio” y que el organismo debe evolucionar y ajustarse a las complejidades del mundo actual.