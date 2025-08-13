El Gobierno habilitó a una aerolínea para operar tres rutas internacionales entre el interior y Punta Cana
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, autorizó a la aerolínea Arajet a operar tres nuevas rutas internacionales para pasajeros y carga, que conectarán directamente el interior del país con Punta Cana, sin pasar por Buenos Aires.
La medida se oficializó hoy con la publicación de la Disposición N° 21/2025 en el Boletín Oficial.
Las rutas aprobadas son: Punta Cana – Córdoba, Punta Cana – Mendoza y Punta Cana – Rosario. Desde la Secretaría de Transporte destacaron que “estas nuevas rutas son posibles gracias al acuerdo bilateral firmado en diciembre de 2024 entre las autoridades de aviación civil de Argentina y República Dominicana, permitiendo una mayor conectividad regional y el fomento del federalismo”.
Hasta ahora, Arajet ofrecía vuelos al país caribeño mediante la ruta Punta Cana – Buenos Aires, con diez frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Con esta ampliación, los pasajeros del interior del país contarán con más opciones de viaje directo.
En el marco de la desregulación aérea, Argentina ha firmado 26 Memorandos de Entendimiento con países de cuatro continentes, incluyendo Brasil, Chile, Perú, Canadá, México, República Dominicana, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Alemania, entre otros. Estos acuerdos establecen frecuencias ilimitadas y permiten expandir el cuadro de rutas, traduciéndose en más vuelos, mayor conectividad y mejores oportunidades para los pasajeros.
“Desde el inicio de la gestión se establecieron 39 nuevas conexiones internacionales operativas, fomentando un entorno de libre mercado e impulsando el desarrollo del turismo”, señalaron desde la Secretaría de Transporte.
El organismo agregó que, “de esta forma, se continúa avanzando en la apertura del sector aerocomercial, ampliando la oferta de vuelos para consolidar un mercado más libre, en beneficio de empresas y pasajeros”.