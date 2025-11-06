El Gobierno francés suspende la plataforma Shein y revisará 200.000 paquetes
El Gobierno francés no solo ha suspendido a Shein, la empresa china de ropa barata que vendía muñecas para adultos pedófilos en sus plataformas. Ha decidido retener y revisar todos los paquetes llegados a Francia en las últimas 24 horas. El director de la empresa en Francia pide desesperadamente ser recibido por el ministro de Economía, quien no ha respondido. Francia elevó a Bruselas una carta donde solicita que Shein sea investigada y, si es necesario, sancionada.
“El 100% de los paquetes recibidos en las últimas 24 horas están siendo retenidos y serán abiertos”, aseguró la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin.
Explicó este jueves que esta operación tiene como objetivo “apoyar los tres procesos judiciales en curso” iniciados por Sébastien Lecornu. Anunció que se abrirán cerca de “200.000 paquetes”.
La disputa entre Francia y Shein continúa. Durante su visita al aeropuerto Roissy Charles de Gaulle este jueves, la ministra de Cuentas Públicas comentó sobre una “operación sin precedentes” que se está llevando a cabo.
El Gobierno inició un procedimiento de suspensión contra la plataforma. “No detendremos los controles mientras no se cumplan los estándares”, prometió la ministra.
“Para poder poner fin a lo que claramente es un sistema que incumple todas nuestras normas, reglas y regulaciones fiscales, necesitamos pruebas. Los funcionarios de aduanas las tienen a diario. Pero hoy, la plataforma no podrá alegar que se abrieron paquetes equivocados; vamos a abrir todos los paquetes”, dijo la ministra.
“Los hallazgos iniciales revelan productos ilegales y no conformes, incluyendo cosméticos no autorizados, juguetes peligrosos para niños, productos falsificados y electrodomésticos defectuosos”, declaró la ministra en X.
El gobierno anunció el miércoles que iniciaba un proceso para suspender la plataforma asiática en línea “hasta que la empresa cumpla con las leyes del país”.
Esta decisión se produce tras el escándalo de las muñecas sexuales con contenido de pornografía infantil vendidas en el sitio web de la marca y tras la apertura de una investigación sobre la venta de esas muñecas sexuales con apariencia infantil.
En una acción legal aparte, el Gobierno presentó una demanda para bloquear el sitio web de Shein, “dada la naturaleza sistemática y reiterada de las violaciones de la plataforma” y para “poner fin de una vez por todas al grave daño al orden público causado por sus deficiencias”.
Francia también envió una carta a Bruselas el jueves, solicitando que Europa investigue la plataforma china de comercio electrónico. La UE declaró que comparte la preocupación de Francia por los productos ilegales que se venden en la plataforma Shein, asegurando que se toma el asunto “muy en serio” y que no dudará en emprender acciones legales contra la plataforma si fuera necesario.
Ante la amenaza de suspensión en Francia, Shein demuestra su compromiso con el cumplimiento de la normativa. Afirma estar dispuesta a reunirse con el Ministerio de Economía, reiterando su “firme compromiso con el respeto a todas las leyes francesas”.
El gigante del comercio electrónico ya ha eliminado por completo la sección de marketplace de su sitio web —es decir, todo lo que incluía vendedores externos—. Mantiene únicamente la categoría que le dio éxito y que sigue siendo la más popular: la ropa de la marca Shein.
“Nos tomamos sus preocupaciones muy en serio”, aseguró Donald Tang, presidente ejecutivo de Shein Worldwide, en una carta enviada este miércoles por la noche a Serge Papin, ministro de Comercio, Pymes y Poder Adquisitivo.
“Al suspender temporalmente las ventas realizadas por vendedores externos, así como las ventas de productos Shein que no sean prendas de vestir, pretendemos crear las condiciones necesarias para colaborar estrechamente con ustedes y las autoridades pertinentes, garantizando que las medidas correctivas que implementemos sean sólidas y transparentes”, continuó Donald Tang.
Al mismo tiempo, Shein inició una auditoría interna y creó un grupo de trabajo que reúne a los equipos de cumplimiento legal, cooperación y relaciones públicas. Este grupo revisará los resultados de la auditoría y coordinará las conversaciones con las autoridades reguladoras y las partes interesadas.
En la carta escrita este miércoles por la noche, Donald Tang reitera su solicitud: “Les agradecería enormemente que pudieran reunirse conmigo cuando les sea conveniente para presentarles personalmente nuestro marco de cumplimiento y las medidas firmes e inmediatas que hemos adoptado para proteger a los consumidores franceses, escuchar directamente sus opiniones y recomendaciones, y asegurarles que nuestras acciones cumplen plenamente con los estándares y expectativas franceses”, escribió.
Esta carta coincidió con la que Francia envió a Bruselas el jueves, solicitando que Europa investigue el sitio de comercio electrónico chino Shein