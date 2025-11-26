El Gobierno fijará por decreto el nuevo Salario Mínimo ante la falta de acuerdo en el Consejo del Salario
El Gobierno nacional confirmó hoy, durante la reunión del Consejo del Salario, que establecerá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo.
En el encuentro se expresaron marcadas diferencias entre las centrales sindicales. De acuerdo con información a la que accedió Noticias Argentinas, la CGT y la CTA de los Trabajadores reclamaron que el salario mínimo se eleve a $553.000 a partir de abril de 2026, mientras que la CTA Autónoma exigió un monto de $736.000, al considerar que debe ubicarse “por encima de la línea de indigencia”.
Del lado empresario, la propuesta fue sensiblemente menor: $326.000 en la actualidad y $349.000 desde abril del próximo año.
Tras un cuarto intermedio sin avances, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de consenso, definirá el aumento por decreto. Desde la CTA Autónoma recordaron que durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo sostuvo el mismo criterio: convalidar el SMVM en línea con la propuesta empresarial.
El secretario general de la central, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó duramente la postura oficial y afirmó que la administración Milei, “en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Gobierno decida por decreto “con el despotismo que maneja desde el comienzo de su mandato”.
“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, a los ingresos de los trabajadores y trabajadoras”, sentenció el dirigente sindical.
Mientras se realizaba la reunión, las dos CTA —junto a diversas organizaciones sociales— se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, para reclamar que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total, la asignación de un bono de fin de año, la actualización de programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario, entre otros pedidos.