El Gobierno festejó el dato de inflación acumulada anual de 2025: “Es la más baja en ocho años, un logro extraordinario”
El Gobierno celebró este martes el último dato de inflación de 2025 que, si bien arrojó un 2,8% para diciembre, también reportó un acumulado anual de 31,5%. “Es la más baja en ocho años, un logro extraordinario”, valoró el ministro de Economía, Luis Caputo. “Toto, el más grande”, destacó el presidente Javier Milei.
Mediante un posteo en redes sociales, el jefe del equipo económico destacó la cifra difundida por el organismo que conduce Marco Lavagna. “2025: LA INFLACIÓN MÁS BAJA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS”, tituló. Luego añadió: “La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%”.
El año 2025 cerró con el indicador de precios más bajo desde 2017 “tanto en su medición a nivel general, como núcleo”, puntualizó el ministro de la Nación. Y lo catalogó como “un logro extraordinario”. En aquel entonces, durante el gobierno de Mauricio Macri, el índice cerró en 24,8%.
El titular del Palacio de Hacienda valoró el número ya que, según dijo, se obtuvo “en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero”, producto de un “feroz ataque político” que “derivó en una dolarización cercana al 50% del M2”.
En ese sentido, Caputo aseguró que el programa de estabilización “basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación”. “Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”, cerró.
Javier Milei celebró también reposteando la publicación de Caputo con un comentario halagador sobre la tarea del ministro. “TOTO, EL MÁS GRANDE. Fin”, dijo escuetamente.
A su vez, compartió un mensaje del economista Felipe Núñez, mano derecha de Caputo en Economía, quien destacó que es la inflación “más baja de los últimos 8 años en medio de un reacomodamiento de precios relativos (con nafta en expo parity), salida del CEPO con flotación cambiaria” y en medio de “un intento de golpe de Estado por parte de la oposición”.
“Esto es fruto del plan de estabilización con: fiscal, monetaria y cambiaria, una estrategia financiera que las consolida y un presidente que las custodia”, cerró, en sintonía con el Ministro de Economía.