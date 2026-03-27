El Gobierno eufórico por el fallo de YPF: “El mayor logro jurídico de la historia argentina”
El Gobierno salió a celebrar con euforia el fallo en la Justicia de los Estados Unidos que determinó la victoria legal argentina en el caso YPF. “Es el mayor logro jurídico de la historia nacional”, dijo el presidente Javier Milei.
Minutos después de que se conociera el fallo de la Corte de Apelaciones que dejó sin efecto la decisión de Loretta Preska, jueza de Nueva York, la Casa Rosada festejó la sentencia que le evitará a la Argentina -por ahora- pagar unos US$ 18.000 millones (us$ 16.100 millones más intereses) por la expropiación de la petrolera en 2012.
*GANAMOS EL JUICIO DE YPF*
La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).
Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj
— Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026
“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)”, escribió en un posteo en X el jefe de Estado.
“Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy US$ 18 mil millones (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, posteó Milei.
TREMENDA NOTICIA!!
Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!!
Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!
— totocaputo (@LuisCaputoAR) March 27, 2026
El ministro de Economía Luis Caputo continuó después y aprovechó para recordar que rechazó acuerdos para cerrar el conflicto. “Innumerable cantidad de lobbistas vinieron a buscar un settlement (acuerdo) y jamás les dimos cabida”, aseguró. “Tremendo trabajo del equipo legal”, cerró el jefe del Palacio de Hacienda.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 27, 2026
Desde la Oficina del Presidente dijeron en un comunicado que “se trata de un hito histórico jurídico sin precedentes en la historia nacional, que resguarda de manera directa los recursos de todos los argentinos y reafirma la solidez de la estrategia legal adoptada”.
Presidencia reconoció tanto al equipo de asesores legales como al canciller Pablo Quirno, a Luis Caputo y al embajador argentino en Washington Alejandro Oxenford.
Los consideró “piezas clave en la obtención de este fallo que despeja las dudas e incertidumbres que pesaban sobre el futuro de YPF, fortaleciendo el marco de previsibilidad necesario para el desarrollo de proyectos estratégicos y la consolidación del sector energético argentino”.
“Las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria, comprometiendo recursos públicos afectando la credibilidad de la Argentina en el plano internacional”, continuó Presidencia en su comunicado.
“Este Gobierno, en cambio, ha asumido la responsabilidad de ordenar, defender y resguardar los intereses nacionales, enfrentando con seriedad y resultados concretos las consecuencias de aquella gestión”, continuó.
“La Argentina evita una de las mayores erogaciones potenciales de su historia, gracias a un accionar profesional, estratégico y alineado con el interés público”, concluyeron.