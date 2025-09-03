El Gobierno entrerriano y la Asociación Bancaria acordaron actualización de haberes para jubilados y pensionados del sector
Este miércoles, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, y autoridades nacionales de la Asociación Bancaria firmaron un acta acuerdo que garantiza la actualización de los haberes jubilatorios del sector bancario pasivo.
El compromiso establece que, con los haberes de agosto, se incorporará la actualización correspondiente a la escala de junio 2025 y, además, se abonará la primera cuota de los pagos retroactivos pendientes a junio, en cumplimiento de la Resolución Nº 4817/2025 CJPER.
En este marco, Troncoso afirmó que “el acuerdo refleja la voluntad de diálogo entre el Gobierno provincial, la Caja de Jubilaciones y la representación gremial, reafirmando el compromiso con los jubilados y pensionados y con la solidez y sostenibilidad del sistema previsional de Entre Ríos”.
Por su parte, Bagnat subrayó que “estamos avanzando en la búsqueda de una mayor equidad entre activos y pasivos, cuidando los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, consolidando un sistema previsional fuerte y sustentable para todos los entrerrianos”.
El titular de la Caja agregó que “todo ello se da en el marco de las acciones que lleva adelante la Caja de Previsión Social provincial, con el objetivo de encontrar la armonía entre la actualización del salario del sector activo con el sector pasivo. El organismo previsional se compromete a trasladar los incrementos del sector dentro de los sesenta días, tomando como base el mes en el cual se produjo dicho aumento, conforme la normativa vigente”.
A su turno, el secretario de Acción Gremial de la Asociación Bancaria de la Nación, Gustavo Díaz, sostuvo: “Para nosotros este acuerdo es sumamente importante y satisfactorio para todas las partes. Estamos solucionando cuestiones fundamentales y, en ese sentido, la recepción del ministro y del presidente de la Caja fue muy buena”.
Finalmente, el secretario general de la Asociación Bancaria Paraná, Juan Carlos Navarro, manifestó: “Hemos llegado a un entendimiento. Debemos ser conscientes de que no son las mejores épocas y desde el sector de los jubilados bancarios hemos tenido paciencia para permitirle a la Caja realizar los movimientos necesarios durante este año y posibilitar este acuerdo”.