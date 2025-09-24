El Gobierno entrerriano entregó un colectivo recuperado a la comuna de Médanos
La provincia, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, puso en valor un colectivo que estaba en desuso y lo cedió en comodato a la comuna de Médanos, en el departamento Islas del Ibicuy, para ser destinado a actividades sociales y educativas.
El vehículo, un Volvo modelo B290R, formaba parte del parque automotor provincial y, tras gestiones de la cartera conducida por Manuel Troncoso, fue reacondicionado para que quede a disposición de la comunidad.
Según se explicó, la unidad se utilizará para el traslado de niños de zonas rurales a las escuelas y para facilitar la participación de la población en actividades deportivas, sociales y culturales.
Al respecto, el ministro Troncoso destacó: “Este es un paso más en la recuperación y puesta en valor de bienes del Estado que estaban en desuso, y que hoy se convierten en herramientas útiles para los entrerrianos. Con este tipo de acciones reafirmamos nuestro compromiso con la gestión eficiente de los recursos que son de todos y con la generación de políticas concretas que favorezcan a los vecinos de cada rincón de la provincia”.
Por su parte, el presidente comunal de Médanos, Mauricio Migueles, valoró la entrega: “Es muy importante para la comunidad. Este colectivo lo vamos a utilizar para trasladar a chicos a la escuela, muchos de ellos lo hacen a pie y desde muy lejos, y con esto vamos a resolver esa situación. También servirá para los jóvenes que practican deportes y no podían participar de actividades en otras localidades del departamento”.