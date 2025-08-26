El Gobierno endurece su postura ante los paros de controladores aéreos: advirtió sanciones y pérdidas millonarias
El Gobierno nacional lanzó una advertencia frente a los paros de controladores aéreos que este martes 26 de agosto afectan a 178 vuelos de Aerolíneas Argentinas, sobre un total de 295 programados.
“En función de la proximidad del desarrollo de la tercera jornada de paro de los controladores aéreos, a realizarse durante el martes 26 de agosto de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 17:00, se recuerda que los servicios de navegación aérea son un servicio esencial establecido por ley y que se debe prestar un **servicio mínimo del 45% de la operación aérea contemplada”, señaló la Secretaría de Transporte de la Nación.
La protesta, impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), comenzó el viernes con demoras y cancelaciones, continuó el domingo con medidas parciales y este martes se extiende nuevamente en franjas horarias. Según estimaciones oficiales, las pérdidas ascienden a entre 1,5 y 2 millones de dólares.
“El cumplimiento del servicio esencial será fiscalizado por la ANAC en todos los aeropuertos del país con inspectores de las direcciones de Inspección de Navegación Aérea, Transporte Aerocomercial e Infraestructura y Servicios Aeroportuarios. El organismo vigilará el cumplimiento efectivo de la normativa con el objetivo de garantizar el porcentaje mínimo de operaciones estipulado, prevenir situaciones que comprometan la seguridad operacional y asegurar la continuidad del sistema aéreo”, precisó la cartera que encabeza Luis Perrini.
Desde Transporte advirtieron además que, en caso de incumplimientos, la autoridad aeronáutica podrá labrar actas de infracción y aplicar multas económicas o incluso la inhabilitación de la concesión. También remarcaron que la ANAC podrá sancionar directamente a los controladores aéreos, titulares de licencias, por “eventuales transgresiones o conductas que pongan en riesgo la seguridad operacional”.
Por su parte, Aerolíneas Argentinas denunció que el gremio impidió la salida de nueve vuelos con autorización, incluidos dos internacionales, fuera de los horarios de la medida de fuerza.
El conflicto se profundizó tras el fin de la conciliación obligatoria. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó que se realizaron 17 audiencias sin acuerdo y acusó al gremio de mantener “una postura intransigente”.
Las próximas jornadas de paro ya confirmadas son el jueves 28 de agosto, de 13 a 16, y el sábado 30 de agosto, de 13 a 16 y de 19 a 22.