El Gobierno eliminó un requisito para importar medicamentos
La Anmat eliminó la obligación de que sus técnicos tengan que verificar (en persona) las llamadas buenas prácticas de fabricación (BPF) en cada laboratorio extranjero cuyos remedios pretenda importar el Estado o un privado. La novedad, que para muchos será polémica, podría derivar en un giro en la oferta de medicamentos en Argentina, quizás con una gama de precios más accesible en las farmacias del país.
La nueva medida levantó una exigencia impuesta en 2005, que para el Gobierno venía demorando u obstaculizando los tiempos de las autorizaciones de importación. Se entiende que esto podría no sólo agilizar los procedimientos sino también engrosar la oferta en las góndolas de las 13.000 farmacias del país, con marcas distintas de las conocidas. Y si sale como pretende la gestión actual, esa mayor oferta debería traducirse en un abanico más amplio de precios, con (sería esperable) propuestas más baratas que las actuales.
Si hay que aventurar problemas, uno de ellos será el cuestionamiento por la afectación que esto podría provocar en la industria farmacéutica local (que, según datos de una de las cámaras, CILFA, emplea a más de 40.000 personas de manera directa; y a 120.000, en forma indirecta).
También, el tema de la calidad de los nuevos remedios que vengan al país, un argumento que para algunos es atendible, especialmente en un contexto en que se eliminan tareas a la Anmat, el organismo que debería controlar ese aspecto y que ya mostró bastante debilidad en el seguimiento del laboratorio HLB, presunto responsable de 124 muertes por fentanilo contaminado.
Cabe acotar que el Gobierno evitó hacer alusiones a precios de remedios o temas de calidad. Priorizaron la necesidad de modernizar y agilizar un procedimiento que era fluido en los noventas pero se complejizó en 2005.
Desde el entorno del ministro de Salud, Mario Lugones, precisaron que el horizonte de la medida es “evitar demoras en las autorizaciones, ya que desde ahora no habrá que hacer inspecciones in situ”. Será suficiente -subraya el comunicado oficial que transmitieron a los medios- que la Anmat “tome en consideración certificaciones e inspecciones realizadas por otras autoridades sanitarias confiables, evitando duplicaciones y agilizando los trámites, sin perder autonomía en la toma de decisiones”.
Más allá de que aclararon que harán “inspecciones virtuales o presenciales cuando Anmat lo considere necesario, según riesgo o tipo de producto”, el anexo I de la nueva disposición aclara que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica evaluará los pedidos de certificación según un esquema escalonado.
Si la planta está ubicada en un país del Mercosur, será dada por “buena” (para simplificar los términos). Si en cambio está en un país que es miembro del Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), bastará con que presente el certificado de BPF vigente, emitido por esa autoridad.
Si no integra ese organismo pero la autoridad sanitaria del país donde se asienta la planta fue reconocida (con cierto estándar de calidad que detalla la normativa) por un organismo internacional de reputación -como podría ser la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dice el texto oficial sólo como ejemplo-, también se podrá validar la planta, sin que medie la inspección in situ.
El nuevo marco regulatorio no habría salido del riñón de Salud sino del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Es la cartera que maneja Federico Sturzenegger, quien el lunes había celebrado en redes sociales una medida de flexibilización parecida -también impulsada por él-, pero destinada a empresas que importen o produzcan insumos odontológicos, de higiene personal y cosméticos.
Esas compañías ya no serán inspeccionadas por la Anmat, siempre que sus dueños presenten, dentro del compendio de documentación exigida, una declaración jurada en la que manifiesten su compromiso con el cumplimiento de las BPF.
Hace un año exacto, Sturzenegger había celebrado e incluso impulsado la impronta de Mendoza de importar medicamentos desde India, algo que la provincia hace actualmente, pero no para agilizar procesos de autorizaciones (como aclaran desde Salud) sino como una forma de sumar competitividad al mercado y bajar los abultados precios actuales.
Es que, aun cuando los precios de los medicamentos en Argentina vienen manteniendo subas mesuradas hace largos meses (luego del alza superior al 280% interanual registrada en 2023), los precios de mostrador siguen siendo elevados para muchos fármacos de venta libre y bajo receta, en comparación a los que se consiguen en el exterior. En especial, si uno compara con países donde se consigan las mucho más convenientes al bolsillo propuestas de genéricos bioequivalentes, alternativa que no existe en Argentina.
La flexibilización de la importación de remedios es un tema muy sensible. Podría poner en posiciones enfrentadas a distintos actores del Ejecutivo, según su menor o mayor afinidad a “la industria”, como se le llama a los gigantes de la farma local, que es el núcleo desde el que baja el ordenamiento de precios de todo el mercado de medicamentos de Argentina. Con la nueva medida, este sector podría quedar en alguna medida “desprotegido”, en comparación a lo que vino ocurriendo en las últimas dos décadas.
En cuanto a los laboratorios, la disposición en el Boletín Oficial advierte en el último párrafo que hay que notificar del nuevo marco regulatorio a las cámaras farmacéuticas.