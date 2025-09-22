El Gobierno eliminó retenciones a las exportaciones de granos hasta fin de octubre para acelerar el ingreso de divisas
El Gobierno nacional anunció que las exportaciones de granos quedarán exentas de retenciones hasta el 31 de octubre, en una medida excepcional que busca reforzar las reservas del Banco Central y generar mayor oferta de dólares.
La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la iniciativa alcanza a todos los cultivos, tanto cereales como oleaginosas. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, publicó en su cuenta de X.
El Ejecutivo procura dar previsibilidad al mercado cambiario y dinamizar el ingreso de divisas, en un contexto marcado por la escalada del dólar, que la última semana superó los $1.500. Según estimaciones oficiales, aún restan comercializarse 15 millones de toneladas de soja y 14 millones de maíz, con un valor cercano a US$ 9.000 millones.
La eliminación de retenciones se suma a las reducciones transitorias implementadas a mediados de año, que habían recortado las alícuotas para distintos cultivos: el poroto de soja del 33% al 26%, harina y aceite de soja del 31% al 24,5%, y maíz y sorgo del 12% al 9,5%. En el caso del trigo y la cebada, se había fijado en 9,5%. Posteriormente, desde agosto, esas bajas quedaron permanentes. Ahora, la medida lleva a cero por ciento todos los derechos de exportación hasta fines de octubre.
El anuncio fue bien recibido por el sector agroexportador. Gustavo Idigoras, presidente de CIARA-CEC, sostuvo: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.
Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, celebró la decisión: “Es un reclamo histórico del campo argentino. Esta medida devuelve rentabilidad y permitirá a cada productor cumplir con sus obligaciones, afrontar los costos de la próxima siembra y reinvertir en su actividad. Representa un incentivo para seguir generando empleo, arraigo y desarrollo en el interior productivo del país”.
Además, la semana pasada el Gobierno informó que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) acumuladas entre enero y agosto de 2025 alcanzaron un volumen récord de 70 millones de toneladas, superando la marca histórica para ese período.