El Gobierno eliminó más de 50 aranceles de la CNRT para desburocratizar el transporte automotor
El Gobierno Nacional anunció la eliminación de los aranceles que cobraba la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) por una amplia variedad de trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización de los servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional. La medida quedó oficializada este jueves a través de la Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.
Según la normativa, la decisión forma parte de la política de desregulación, simplificación y modernización que se viene implementando en el sistema de transporte. Para ello, se realizó un análisis integral de la estructura arancelaria vigente, que concluyó que la supresión de estos cobros no afecta las tareas de control y fiscalización a cargo de la CNRT.
Como resultado, el Gobierno dispuso la derogación de resoluciones dictadas entre 1992 y 2001, consideradas obsoletas y ajenas a las dinámicas actuales del sector. Con la medida, se eliminan aranceles en más de 50 trámites que eran calificados como innecesarios y que generaban trabas burocráticas para operadores y usuarios.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que la eliminación de estos cargos permite avanzar hacia un sistema más ágil, eficiente y equitativo, especialmente a partir de la unificación de registros y procedimientos bajo las nuevas normativas aprobadas entre 2024 y 2025.
La resolución se inscribe en una política pública orientada a reducir cargas administrativas, armonizar procedimientos con la normativa moderna y acompañar el proceso de modernización del Estado con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia del servicio.