El Gobierno eliminó las retenciones a las exportaciones de cobre para impulsar inversiones mineras
El Gobierno nacional oficializó este jueves una fuerte reducción en los derechos de exportación para una amplia gama de productos mineros, fijando una alícuota del 0% para el cobre. La medida se concretó mediante el Decreto 563/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.
En cambio, minerales como el litio y la plata continuarán pagando una retención del 4,5%.
Según el texto oficial, la decisión busca estimular el desarrollo del sector minero, considerado estratégico por su impacto económico, su capacidad para generar empleo y su potencial exportador. “La minería representa el quinto complejo exportador del país y es clave en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”, señala el decreto.
Además, el Gobierno remarcó que el sector tiene un amplio margen de crecimiento frente a otras economías de la región, donde la minería representa hasta el 10% del PBI, mientras que en Argentina apenas alcanza el 1,2%.
La normativa también apunta a fortalecer la competitividad internacional del sector mediante una reducción de la carga impositiva, sin comprometer de forma significativa la recaudación fiscal. Se busca así incentivar nuevas exportaciones, generar empleo y avanzar en el camino de una mayor apertura económica.
Fin del Registro de Exportaciones de Cobre
En el mismo decreto, el Gobierno derogó el Decreto 308/22, que había creado el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”. Justificó la medida al indicar que dicho registro nunca fue implementado y que no existían beneficiarios inscriptos, por lo cual su eliminación no afecta derechos adquiridos.
Una megainversión en San Juan como contexto
La decisión de reducir a cero las retenciones al cobre se conoció pocos días después del anuncio de una megainversión en la provincia de San Juan por parte de la minera Vicuña Corp., un consorcio formado por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining.
Según trascendió, la firma planea destinar hasta US$ 15.000 millones al desarrollo de un yacimiento de cobre en la cordillera de los Andes, cerca de la frontera con Chile. La inversión se canalizará a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
De concretarse, sería la mayor inversión extranjera directa en la historia del país, según destacó José Luis Morea, director senior de Vicuña Corp. para Argentina y Chile.
El proyecto es resultado de la fusión entre los emprendimientos Josemaría y Filo del Sol, originalmente valuados en US$ 4.000 millones y US$ 1.266 millones, respectivamente. Ahora, la nueva compañía trabaja en la actualización de los estudios de impacto ambiental y en definir la infraestructura asociada.
Incluso, en el sector se especula con que Vicuña pueda incorporar más adelante al proyecto Lunahuasi, perteneciente a la canadiense NGEx Minerals, que también opera en la misma zona.
La mina tiene potencial para convertirse en una de las 10 más grandes del mundo en términos de producción de cobre, oro y plata, y ha sido calificada como el mayor hallazgo de cobre de las últimas tres décadas.