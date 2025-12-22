El Gobierno eliminó la obligación de presentar planes de vuelo para la aviación privada en el país
El Gobierno nacional resolvió eliminar la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo dentro de la Argentina para la aviación privada, una medida que apunta a simplificar trámites y reducir cargas burocráticas en el sector aerocomercial. La decisión fue oficializada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mediante una resolución firmada por su titular, Oscar Alfredo Villabona, y publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La iniciativa fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que las enmiendas incluidas en la resolución tendrán un alto impacto para la aviación general y no regular.
“Se elimina la obligatoriedad de presentar un plan de vuelo dentro del país a toda la aviación privada —como tampoco tenés que presentarle al Estado un plan de viaje cuando te subís a tu auto para ir a Mar del Plata—. Este cambio implica una reducción significativa de tiempos y papeles, que afectaban a cualquier ciudadano que quisiera subir a un avión, ponerlo en marcha y salir a volar. Ahora el Estado no te va a preguntar más adónde vas”, expresó el funcionario.
A través de un posteo en su cuenta de X, Sturzenegger explicó que la medida no es una innovación aislada, sino una práctica habitual en otros países: “No es inventar la rueda: en Estados Unidos y en países de Europa se opera así”. En la resolución publicada en el Boletín Oficial, el argumento central es la necesidad de “simplificar la carga operativa en las operaciones de aviación general”.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, una de las principales banderas de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro aclaró que la desregulación contempla una excepción. “La única exclusión es que Argentina tiene una zona de alta vigilancia aérea por el tema narcotráfico por encima del paralelo 29 Sur. En esa zona, para no tener que presentar plan de vuelo, se necesitará contar con un sistema ADS-B, que permite el seguimiento en tiempo real de las aeronaves”, detalló.
La normativa también introduce cambios relevantes en materia operativa. Por un lado, se eliminó la prohibición del vuelo visual nocturno en todo el país. “En Argentina, si querías salir a volar un avión en condiciones visuales de noche, estaba prohibido; ahora queda liberado. El Estado era una máquina de impedir”, cuestionó Sturzenegger.
Además, para las empresas de aviación no regular, se dispuso la simplificación de requisitos de equipamiento, manuales y trámites, y se habilitó la posibilidad de volar con un solo piloto bajo determinadas condiciones, como contar con piloto automático de tres ejes. Según el ministro, estas modificaciones podrían reducir drásticamente los costos operativos de las aerolíneas pequeñas.