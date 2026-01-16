El Gobierno eliminó el arancel de importación para el papel destinado a libros, diarios y revistas
El Gobierno nacional dispuso una alícuota del 0% en el derecho de importación para los papeles utilizados en la impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general, en una medida que apunta a aliviar costos y simplificar trámites para el sector editorial.
La decisión alcanza a empresas editoras, medios gráficos e importadores que actúen por cuenta de usuarios directos y utilicen este insumo exclusivamente con fines editoriales. Para acceder al beneficio, los interesados deberán estar inscriptos en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE).
La disposición tiene como objetivo actualizar y simplificar los procedimientos administrativos vigentes, dejando sin efecto una serie de normativas anteriores que regulaban el seguimiento y control de este tipo de importaciones.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y deroga resoluciones que estaban vigentes desde el año 1992, con el fin de agilizar el sistema de registro y reducir cargas burocráticas.
De acuerdo con la normativa, los usuarios que soliciten la exención arancelaria deberán presentar una solicitud por única vez a través del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), con carácter de declaración jurada. Una vez aprobada la inscripción, la Dirección de Importaciones emitirá una constancia que será validada automáticamente ante la Dirección General de Aduanas mediante el sistema informático correspondiente.
Asimismo, las empresas que ya se encontraban inscriptas bajo el régimen anterior contarán con un plazo de 90 días corridos para completar el nuevo registro y conservar el beneficio. En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 30 días para dictar las normas complementarias necesarias que permitan la plena operatividad de la resolución.