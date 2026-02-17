El Gobierno elimina el artículo que modifica las licencias por enfermedad
El Gobierno cedió a la presión y eliminó el artículo 44 de la Reforma Laboral para su tratamiento en la Cámara de Diputados . Con este cambio, el proyecto deberá volver al Senado para su tratamiento. La Cámara Baja prevé darle dictamen de comisión este miércoles a la iniciativa y votarla en el recinto al día siguiente.
El artículo 44 que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50 % de su sueldo.
Si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud percibirá el 75 % de la remuneración. El texto plantea que si el trabajador sufre una recaída no será considerada una enfermedad distinta.
El punto levantó polvareda una vez aprobado en el Senado. Algunos legisladores sostienen que la cuestión sobre las licencias por enfermedad se agregó a último momento. El revuelo llevó a los aliados a plantear sus dudas sobre si acompañar el proyecto de Reforma Laboral en Diputados a la vista de la polémica que generó los cambios en las licencias.
Con la polémica como trasfondo, el domingo Patricia Bullrich adelantó que mantendrán el pago del 100% para “enfermedades severas, degenerativas, o irrecuperables” y aclaró que aún están “trabajando” en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.
El lunes, en la misma señal de noticias, defendió que se mantenga el 50% para otras enfermedades. “Cambiar ese artículo está muy bien con este detalle que nos faltó, pero está muy bien porque es terminar con una mafia que existe. Hay cientos de personas presas por certificados truchos en Argentinas”, aseguró la senadora.
Ante el rechazo que despertaba en bloques aliados, al Gobierno se le empezaba a hacer muy cuesta arriba la aprobación de la ley tal como salió redactado el artículo del Senado. Primero desde las usinas del oficialismo ofrecieron atenuar el artículo a través de la futura reglamentación que hará el Poder Ejecutivo de la ley.
Pero en algunas bancadas, como la del PRO, consideraron que sería darle un cheque en blanco al Gobierno. Es algo con lo que básicamente no están de acuerdo porque, sostienen, la Casa Rosada ya les incumplió algunas promesas.
En otros bloques directamente consideraban que la corrección en la eventual reglamentación era “puro cuento”. Que no había forma de cambiar el sentido del artículo en la reglamentación.