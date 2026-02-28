El Gobierno elevó a “alto” el nivel de seguridad en Argentina por la escalada del conflicto en Medio Oriente
En medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos contra Irán y las respuestas del régimen del ayatolá Ali Jamenei, el gobierno de Javier Milei decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio argentino, lo que implica reforzar controles en fronteras, proteger objetivos sensibles y revisar alertas tempranas en zonas consideradas estratégicas.
La decisión fue comunicada oficialmente este sábado a través de un mensaje de la Presidencia. “La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señala el comunicado.
Según precisó el Gobierno, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, a la infraestructura crítica y a la comunidad judía, entre otros sectores, con el objetivo de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes del territorio nacional.
En ese marco, el Ejecutivo indicó que se reforzarán de manera preventiva los dispositivos de protección y seguridad, lo que incluye un aumento de la custodia en representaciones diplomáticas extranjeras presentes en Argentina.
Además, se informó que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un monitoreo permanente de la evolución de los acontecimientos, en coordinación con agencias internacionales, para detectar de manera temprana posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.
El Gobierno también activó el protocolo de alerta en las fronteras, lo que supone reforzar los controles de ingreso y egreso al país, aumentar la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y revisar alertas tempranas en zonas sensibles.
En esa tarea intervendrán la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad, según detalló la Casa Rosada.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.
Apoyo a las acciones de Estados Unidos e Israel
En paralelo, la Cancillería argentina manifestó su respaldo a las acciones militares realizadas por Estados Unidos e Israel contra Irán.
En un comunicado difundido oficialmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el Gobierno “valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”.
El texto, compartido en redes sociales por el canciller Pablo Quirno, señaló que Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en Medio Oriente, además de fortalecer el régimen internacional de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz y seguridad duradera.
La Cancillería remarcó que, pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán “no ha desmantelado completamente su programa nuclear, no ha cesado sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región”, lo que —según el comunicado— representa una amenaza persistente para la paz y la seguridad internacionales.
Además, el Gobierno argentino condenó los ataques atribuidos al régimen iraní contra Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Kuwait, así como contra instalaciones y personal de Estados Unidos en la región.
En el mismo documento, Argentina expresó su solidaridad con el pueblo iraní, destacando que “a lo largo de los años ha manifestado con valentía su aspiración a vivir en libertad, con pleno respeto de los derechos humanos y del derecho internacional”.
Asimismo, el Gobierno recordó que la justicia argentina considera responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, causa en la que existen órdenes de captura internacional contra los imputados, reafirmando así el compromiso del país “con la memoria, la verdad y la justicia”.
Por último, la Cancillería informó que la red consular argentina en Medio Oriente se mantiene en contacto permanente con ciudadanos argentinos en la región, con el objetivo de asistirlos ante cualquier eventualidad derivada del conflicto.