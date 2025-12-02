El Gobierno de Milei profundiza el desmantelamiento del INTI
El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de desregulación del Estado, al confirmar la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC). La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 198/2025, publicada el 28 de noviembre.
Desde Casa Rosada explicaron que la medida apunta a “eliminar la superposición de tareas con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA)”, entidad que agrupa a los entes certificadores y laboratorios privados encargados de realizar ensayos, certificaciones y procedimientos técnicos.
Un organismo con cuatro décadas de trayectoria
El SAC funcionaba dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y había sido creado en 1985 para brindar servicios de calibración y medición a industrias y laboratorios, asegurando competencia técnica bajo estándares internacionales. Entre sus funciones destacaban la organización de ensayos de aptitud e interlaboratorios, claves para evaluar la calidad de los productos fabricados en el país.
A través de la Red INTI-SAC, el instituto ofrecía supervisión técnica permanente a los laboratorios.
Argumentos del Gobierno
Según se informó oficialmente, la decisión impulsa que los laboratorios certifiquen directamente en el OAA, organismo reconocido internacionalmente. Además, se enmarca en las políticas de desregulación, desburocratización y simplificación impulsadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de lograr mayor eficiencia en el uso de recursos públicos.
Se señaló que la coexistencia del SAC y el OAA generaba “una superposición innecesaria de roles” en la autorización de certificados de calibración y medición. Con la disolución del SAC, se busca unificar criterios dentro del Sistema Nacional de Calidad y fortalecer el esquema de calibración en el país.
El proceso se complementa con la Resolución 276/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que habilitó a entes privados —además del INTI— a realizar aprobaciones de modelos e inspecciones periódicas de instrumentos de medición, avanzando hacia un sistema centralizado bajo la órbita del OAA.
Reconocimiento internacional del OAA
Desde Casa Rosada destacaron que el Organismo Argentino de Acreditación cuenta con aval de instituciones multilaterales como:
- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
- International Accreditation Forum (IAF)
- Inter American Accreditation Cooperation (IAAC)
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
- International Halal Accreditation Forum (IHAF)
Estos respaldos, remarcaron, garantizan estándares globales y favorecen la transparencia y competitividad en los procesos de certificación y medición del país.