El Gobierno disolvió la Comisión Nacional de Ética Biomédica
El Gobierno nacional creó la Comisión Nacional de Bioética, un organismo que reemplazará a la disuelta Comisión Nacional de Ética Biomédica, vigente desde 1998. La nueva estructura funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación y estará presidida por el ministro Mario Lugones, una designación que generó fuertes críticas desde el sector de la salud.
La medida fue oficializada a través del Decreto N° 893, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial. Según la normativa, la comisión estará integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, quienes permanecerán cuatro años en sus cargos. La selección de los integrantes quedará a cargo del propio Lugones, quien además conservará la presidencia del nuevo organismo.
Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) cuestionaron con dureza la decisión. Su presidenta, María Fernanda Boriotti, sostuvo que “sigue como presidente de la comisión el responsable de las 70 muertes de la DADSE y de las 140 personas fallecidas por el suministro de fentanilo contaminado”, en referencia a causas que aún deben ser explicadas ante la Justicia.
Boriotti agregó que estos hechos “son solo una muestra de la gestión de Lugones”, a quien también responsabilizó por haber disuelto el programa de prevención del embarazo adolescente, eliminado la ANLAP y el Instituto Nacional del Cáncer.
En relación con los trabajadores del sistema sanitario, la dirigente gremial remarcó que el ministro “es el responsable de más de mil cesantías en el Hospital Posadas, el Hospital Bonaparte y el Ministerio de Salud”, además de haber tomado la decisión de abandonar la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Esa persona presidirá el Comité Nacional de Bioética. Parece una provocación y está lejos de ser alguien idóneo para el cargo”, afirmó.
De acuerdo con el decreto, entre las funciones de la Comisión Nacional de Bioética se encuentran recibir consultas y emitir recomendaciones sobre dilemas bioéticos, cuestiones éticas vinculadas a la atención de la salud, la investigación biomédica y la incorporación de nuevas tecnologías.
Asimismo, el organismo deberá asesorar al Poder Ejecutivo Nacional y a otros poderes y dependencias del Estado que lo soliciten, a través de la autoridad sanitaria nacional, en temas específicos relacionados con la bioética, tal como lo establece el texto oficial.