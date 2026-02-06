El Gobierno disolvió el IOSFA y creó dos nuevas obras sociales para militares y fuerzas federales
El Gobierno nacional oficializó este viernes una reforma estructural en la sanidad de los uniformados. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, el presidente Javier Milei dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos nuevas obras sociales diferenciadas para atender por separado a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Federales de Seguridad.
Según se informó oficialmente, la medida apunta a corregir el “desequilibrio financiero persistente” del IOSFA, atribuido al aumento de los costos médicos y a la heterogeneidad del padrón de afiliados.
¿Qué es la nueva OSFA y quiénes estarán afiliados?
La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa y deberá garantizar, como mínimo, las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO).
Estarán comprendidos:
- Personal militar en actividad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
- Personal civil de las Fuerzas Armadas y de la propia OSFA.
- Retirados y pensionados militares y jubilados civiles de estos organismos.
- Grupo familiar de los titulares.
¿Qué es la OSFFESEG y a quiénes afiliará?
La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) será también un ente autárquico, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, con un piso prestacional equivalente al PMO.
Estarán incluidos:
- Gendarmería Nacional: personal con estado militar en actividad.
- Prefectura Naval Argentina: personal con estado policial en actividad.
- Personal civil en relación de dependencia de estas fuerzas o de la propia OSFFESEG.
- Retirados, pensionados y jubilados civiles de ambas fuerzas.
- Grupo familiar de los titulares.
¿Qué ocurrirá con los tratamientos en curso?
El decreto prevé un período de transición de hasta 365 días para completar la liquidación del IOSFA y el traspaso a las nuevas entidades.
Durante ese plazo, se designará un administrador desde el Ministerio de Defensa para gestionar la transferencia de afiliados, bienes y obligaciones.
El objetivo central de esta etapa es garantizar la continuidad de las prestaciones médicas, con especial atención a los tratamientos en curso, para que ningún afiliado vea interrumpida su cobertura durante el cambio administrativo.