El Gobierno dio de baja otras 13 prepagas
El proceso de depuración impulsado por el Gobierno nacional para transparentar y reordenar el sistema de salud privado sumó una nueva etapa. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga, en el marco de una política iniciada a comienzos de 2024 para actualizar el padrón de prestadoras y reforzar los requisitos de habilitación.
La decisión fue oficializada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, que constituye además una notificación formal para los usuarios de las compañías alcanzadas por la medida. El acto administrativo rechazó la inscripción definitiva de aquellas entidades que no completaron el proceso exigido por la Ley 26.682, entre ellos la presentación de documentación respaldatoria sobre su actividad, información financiera y datos actualizados de afiliados.
Con esta resolución, el Gobierno profundiza el plan de revisión y “reordenamiento” del sistema de medicina prepaga, definido públicamente por el Poder Ejecutivo como una herramienta para fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en el sector. En el último tramo del año, ya se había avanzado en el mismo sentido: el 20 de enero se informó la baja de cuatro empresas, lo que elevó entonces a 27 las compañías excluidas del sistema durante 2026.
La reciente disposición amplía ese alcance y refuerza la estrategia oficial de depuración de prestadoras que figuraban con inscripción provisoria o con trámites de registro definitivo incompletos, una situación que, según la SSS, no se ajusta a la normativa vigente.
Cuáles son las prepagas afectadas
En esta oportunidad, las empresas dadas de baja son: Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).
De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la Superintendencia de Servicios de Salud, el procedimiento administrativo contempla la baja de los registros provisorios y el rechazo de las inscripciones definitivas, por incumplimientos formales en el proceso de habilitación.
Estas 13 firmas se suman a las cuatro inhabilitadas el pasado 20 de enero: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.
Con esta medida, el Gobierno ya dio de baja un total de 152 empresas de salud, entre prepagas, mutuales y cooperativas, en el marco del proceso de revisión integral del sistema.