El Gobierno dio de baja más de 100 mil pensiones por discapacidad y apunta al “sistema corrupto” defendido en el Congreso
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno suspendió más de 100.000 Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral, en el marco de una auditoría que busca garantizar que el beneficio sea otorgado únicamente a quienes cumplen los requisitos.
El funcionario precisó que la Agencia Nacional por Discapacidad (ANDIS) detectó 110.522 pensiones mal otorgadas en gestiones anteriores, más 8.107 correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron. El “ahorro” estimado para el Estado asciende a 35 mil millones de pesos mensuales.
La novedad se conoció horas después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley que incrementa el presupuesto para el sector discapacidad.
Irregularidades y casos resonantes
Adorni detalló que en la revisión se encontraron casos de documentación repetida, como la misma radiografía, ecocardiograma o medición de presión utilizados para distintas solicitudes. “En Tucumán, por ejemplo, se encontraron casos que repitieron el mismo estudio”, señaló.
El vocero recordó un antecedente: “En el Chaco, se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada”.
La ANDIS, dirigida por el abogado Diego Spagnuolo, ya había denunciado “una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”.
Evolución del beneficio
Según datos oficiales, entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000.
Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), la cifra bajó a 1.026.000, pero volvió a subir hasta 1.222.000 en diciembre de 2023, al final de la gestión de Alberto Fernández.
“Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales”, afirmó Adorni, y comparó: “En Israel, país en conflicto bélico permanente, la pensión por discapacidad la recibe el 3,5% de la población activa; en Argentina, el 4,6%”.
Proceso de auditoría
Las suspensiones se aplican por no cumplir los requisitos mínimos o no asistir a las auditorías convocadas. Podrían convertirse en bajas definitivas.
Las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal de la ANDIS, y no incluyen a menores de edad ni a personas ya auditadas en 2024.
Desde la agencia remarcaron que se trata de “un paso necesario para redirigir los recursos hacia quienes realmente los necesitan, asegurando transparencia y equidad”.
Críticas al Congreso
Adorni cuestionó la votación en Diputados: “El Congreso defendió este sistema corrupto, que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política. No es casualidad: gran parte de quienes pululan en el Congreso son los mismos que diseñaron este sistema corrupto”.
Según el Gobierno, la nueva ley aumentará el gasto en $2,16 billones para 2025 (0,26% del PBI) y más de $4,5 billones para 2026 (0,47% del PBI), sin contar el incremento de beneficiarios en el Programa Incluir Salud.