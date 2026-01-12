El Gobierno “dibuja” nuevos números para otro ajuste en el Monotributo y Ganancias
Con el dato de inflación de diciembre, que el INDEC informará esta semana el Gobierno volverá a modificar los valores del Monotributo y del impuesto a las Ganancias. El incremento se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre de 2025 que se estima en el orden del 14%.
En el caso de Monotributo, se ajustan los niveles de facturación, otros parámetros (como precio unitario de ventas, alquileres devengados) como el valor de las cuotas mensuales. Y en el impuesto a las Ganancias, se actualiza el Mínimo no Imponible y las deducciones permitidas (como cargas de familias, Salud, sueldos y aportes del personal de Casas Particulares registrado, sobre la base imponible del impuesto con topes sobre el ingreso declarado).
Por ejemplo, la Categoría A del Monotributo la facturación anual permitida pasaría de $ 8.992.597 a aproximadamente $10.252.000. Y la Categoría K de $ 94.805.682 a $ 108.100.000 anuales.
Estos valores se tomarán como referencia para la recategorización semestral que debe efectuarse antes del 5 de febrero. “Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse. Si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría”, aclara el ARCA (ex-AFIP).
El ajuste también se traslada a las cuotas mensuales, que se aplica sobre el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. La categoría A subiría de $ 37.085.74 a los $ 42.000 mensuales, la B de $ 42.216,41 cerca de $ 47.900, mientras la categoría más alta (K) de locación y prestaciones de servicios subiría de $ 1.208.890 a $ 1,4 millones aproximadamente.
Hay aproximadamente 3,5 millones de Monotributistas entre los que pagan sólo el impuesto (porque trabajan en relación de dependencia) y la carga completa.
Por su parte, en el caso de Ganancias, a los asalariados solteros sin hijos los empleadores les retendrán con destino a ARCA el impuesto a partir de un sueldo bruto de aproximadamente $ 3 millones ($ 2.5 millones netos). Y los casados con dos hijos a partir de un sueldo bruto de $ 4 millones ($ 3,3 millones netos). Incluyen la parte proporcional de aguinaldo.
Por encima de estos valores, se paga según escala que va del 5% hasta el 35%.
Se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia están alcanzados por Ganancias.
Hasta que ARCA publique los nuevos valores y escalas – inmediatamente después que el INDEC difunda el dato de inflación de diciembre- los ingresos de enero tributan según las escalas del segundo semestre de 2025. Y luego habrá una liquidación retroactiva ajustada a los nuevos valores.