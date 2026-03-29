El Gobierno desplazó a Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y asume Leonardo Szuchet, un exfuncionario de Mauricio Macri
La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación será conducida por Leonardo Szuchet, tras la orden de Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia, quien removió a Joaquín Mogaburu, hombre que respondía a Santiago Caputo.
Szuchet se había desempeñado como jefe de gabinete del entonces secretario de DDHH de Mauricio Macri, Claudio Abruj -hoy funcionario de Javier Milei en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- por lo que conoce la política que buscó minimizar “la tragedia de los años ´70” de las políticas de Derechos Humanos del Ejecutivo.
En los hechos, Mogaburu estuvo al frente del organismo solo tres meses: había asumido el 10 de diciembre en reemplazo del ex juez Alberto Baños, un dirigente que llegó al cargo por intermedio del ex ministro Mariano Cúneo Libarona. El saliente funcionario intentó permanecer en el área y surfear la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei.
Finalmente, Mahiques decidió incorporar a esa Subsecretaría a un dirigente más afín.
El ex funcionario de Cambiemos asumirá su cargo el próximo miércoles aunque este fin de semana “ambos involucrados (por el nuevo subsecretario y el saliente) ya fueron informados” sobre los cambios.