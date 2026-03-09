El Gobierno oficializó la designación de Sebastián Amerio al frente de la Procuración del Tesoro
En el marco de los cambios en el Gabinete nacional tras la asunción de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, el Gobierno oficializó la designación de Sebastián Amerio como nuevo procurador del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de la representación legal del Estado.
El nombramiento fue formalizado mediante la publicación en el Boletín Oficial de los decretos 141/2026, 142/2026 y 143/2026, a través de los cuales se acepta la renuncia de Amerio como secretario de Justicia y como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, para asumir el nuevo cargo.
Como parte de la reorganización del área, Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue designado secretario de Justicia, es decir, el número dos del ministerio.
Para concretar los cambios también se aceptó la renuncia de Santiago María Castro Videla al frente de la Procuración del Tesoro. En el decreto correspondiente se consignó: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. Según lo dispuesto, Amerio inició formalmente su gestión el 6 de marzo.
Reorganización en la Procuración
Pese a dejar el cargo principal, Castro Videla continuará dentro de la estructura, ya que el Gobierno decidió crear un tercer puesto de subprocurador, función que será ocupada por el propio ex titular del organismo.
La decisión de designar a Amerio en ese puesto estratégico había sido confirmada previamente por fuentes oficiales. Según indicaron, la determinación fue tomada por el presidente Javier Milei tras una reunión en la Quinta de Olivos con su asesor Santiago Caputo, uno de los principales estrategas del oficialismo.
Amerio es considerado uno de los funcionarios más cercanos al entorno de Caputo y tendrá entre sus responsabilidades la estrategia jurídica del Estado en causas de alto impacto, entre ellas el litigio internacional vinculado con la expropiación de YPF. De acuerdo con fuentes oficiales, el resto del equipo de la Procuración del Tesoro continuará sin modificaciones.
Cambios tras la llegada de Mahiques
La reconfiguración de cargos se produjo luego de la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia y la designación de Juan Bautista Mahiques al frente de la cartera.
Antes de su nombramiento, Mahiques se desempeñaba como fiscal en la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió en ámbitos oficiales, no era la primera opción del asesor presidencial Santiago Caputo, que había impulsado inicialmente el nombre del legislador bonaerense Guillermo Montenegro, exintendente de General Pueyrredón.
De acuerdo con fuentes de la mesa política del oficialismo, el perfil de Montenegro había logrado consenso interno incluso en el propio presidente, aunque finalmente la decisión se inclinó por Mahiques.
Revisión de organismos clave
Tras asumir en el Ministerio de Justicia, Mahiques pidió las renuncias de los titulares de varios organismos dependientes de la cartera, entre ellos el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Oficina de Bienes y la Inspección General de Justicia (IGJ).
Inicialmente se había planteado que la Procuración del Tesoro sería uno de los pocos organismos que permanecería sin cambios, debido a su rol estratégico en litigios de alto impacto para el Estado. Sin embargo, las negociaciones internas dentro del Gobierno durante la semana derivaron finalmente en modificaciones también en esa dependencia.
Por el momento no se definieron reemplazos para varios de los organismos intervenidos, aunque uno de los focos de atención se encuentra en la Inspección General de Justicia, que analiza la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La IGJ solicitó recientemente al Ministerio de Justicia la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros de la AFA correspondientes a 2025, con el objetivo de analizar vínculos y operaciones con distintas empresas nacionales y extranjeras, entre ellas TourProdEnter LLC y Grupo Sur Finanzas, además de otros actores vinculados a la estructura de la entidad.