El Gobierno Nacional en conjunto con el Ministerio de Seguridad, informó que se dieron por concluidas las tareas del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario, equipo que fue creado en el marco de la implementación del Plan Bandera y esta medida fue tomada luego de que la estrategia federal integral haya dado frutos en la ciudad santafesina ante la baja de homicidios.
En la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, las autoridades comunicaron que se derogó la Resolución Nº360 del 11 de mayo de 2024 en la que se creaba el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO) para operar en la ciudad santafesina, en la cual se encontraba el foco de la problemática en torno a las organizaciones narcocriminales.
En dicho documento se detallaba que el Grupo Especial tenía como objetivo “colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y su Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos”.
Ahora, tras alcanzar cifras alentadoras con la baja de asesinatos dolosos en la provincia y la ciudad, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, anunció que concluyó la labor del GEANRO.
Aunque se trata de una baja importante, la cartera de seguridad explicó que se va a efectuar una “redistribución de los medios allí disponibles con la finalidad lograr un uso más eficaz y eficiente de las fuerzas”.
Por último, recordaron que el Ministerio creó la Mesa de Intercambio de Información para la Prevención, Investigación y Castigo del Narcotráfico, la cual todavía tiene vigencia, y que permite coordinar criterios de política criminal y compartir la información relacionada con las causas e investigaciones en curso.