El Gobierno derogó 71 regulaciones comerciales e industriales y Sturzenegger celebró: “ELIMINANDO EL SOVIET”
El Gobierno Nacional oficializó la derogación de 71 resoluciones y disposiciones que regulaban distintos aspectos del comercio y la industria, a través de la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
En total, la medida elimina 40 resoluciones y 31 modificatorias, que comprendían normas complementarias de leyes ya derogadas, regulaciones de entes disueltos y programas en desuso.
Acabamos de derogar 71 normas que habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria. Entre ellas, el código de las “Buenas Prácticas Comerciales”, la constancia de procedencia de la papa y otras normas relacionadas a las ya extintas "Ley de Autobastecimiento" y…— Manuel Adorni (@madorni) September 24, 2025
“Acabamos de derogar 71 normas que habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria. Entre ellas, el código de las ‘Buenas Prácticas Comerciales’, la constancia de procedencia de la papa y otras relacionadas con la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. Menos regulaciones absurdas, más libertad para los argentinos”, había anticipado el vocero presidencial Manuel Adorni en redes sociales.
El texto lleva la firma del secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, y detalla que se eliminan:
- 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento.
- 24 regulaciones vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ya eliminado.
- 20 disposiciones sobre programas desarticulados como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.
Según la Secretaría de Comercio, estas regulaciones exigían información “sin fin razonable”, imponían controles de precios, mecanismos de intervención en la producción y distribución de Gas Oil, y fijaban precios máximos durante la pandemia de covid-19. El objetivo, remarcaron, es reducir trabas burocráticas y transparentar el comercio interno.
Sturzenegger: “Eliminando el soviet”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión al destacar que se trata de normativas “absurdas, limitantes del comercio y que solo imponían costos innecesarios”.
ELIMINANDO EL SOVIET. La Resolución 357 de la Secretaría de Comercio, con firma de @PALavigne83, Secretario Coordinador de Producción del @MinEconomia_Ar de @LuisCaputoAR, deroga 71 normas absurdas, limitantes del comercio y que solo imponían costos innecesarios que pagábamos… pic.twitter.com/OUGFOzmetu— Fede Sturzenegger (@fedesturze) September 24, 2025
“ELIMINANDO EL SOVIET”, escribió en redes sociales, y advirtió que “se va a requerir años de consistencia desreguladora para despejar esta maleza y transformar a Argentina en el país más libre del mundo, como quiere el presidente Javier Milei”.
En ese sentido, Sturzenegger ponderó el trabajo de Lavigne: “Cientos de personas como Pablo Lavigne están dispuestas a hurgar en las capas geológicas de regulaciones para seguir limpiando”.
Finalmente, vinculó la medida con la campaña electoral: “Por eso, entre mil cosas, necesitamos tu voto en octubre. VLLC!#”, pidió de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.