El Gobierno depuró el padrón de prepagas: dieron de baja 20 entidades sin actividad en el registro nacional
La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso la baja de 20 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, medida que fue oficializada mediante dos edictos publicados este viernes en el Boletín Oficial. La decisión se inscribe en el proceso de reordenamiento del sistema de salud que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
Según explicaron desde el organismo, la resolución se adoptó luego de auditorías que permitieron constatar que las entidades dadas de baja figuraban inscriptas en el registro pero no tenían actividad real. En ese marco, se verificó que no presentaban documentación respaldatoria, no contaban con afiliados y no brindaban prestaciones, condiciones contempladas en la Ley Nº 26.682 para avanzar con la denegación de la inscripción.
Entre las entidades excluidas del registro figuran la Asociación Mutual Trabajadores Repostería Servicios Relacionados con la Salud Humana, la Mutual Persona John Deere Argentina, la Asistencia Mutual Aeronavegante, el Instituto Médico Asistencial IMA, el Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil, la Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina, la Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios, la Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre, la Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda y Consumo Ltda., y la Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios.
Un segundo edicto sumó a la lista a la Asociación Mutual Intercooperativa, la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Ltda. (Coevical), el Instituto Materno Infantil SA, Empy SRL, la Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, Austral Organización Médica Integral S.A., la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda., Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda., Emergencias Médicas Bolívar SA y Cardio SA.
Además, esta semana la Superintendencia ya había informado la baja de otras tres compañías: Staff Médico S.A., Sancor Medicina Privada S.A. y la Obra Social del Personal Aeronáutico.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el objetivo central de este proceso es depurar el registro y garantizar un padrón transparente, integrado únicamente por agentes que compitan en igualdad de condiciones y brinden prestaciones efectivas y de calidad a sus afiliados.
Con las 23 bajas registradas esta semana, ya ascienden a 135 las empresas de medicina prepaga irregulares que fueron excluidas del sistema desde el inicio de la actual gestión, en su mayoría entidades que no tenían afiliados ni actividad, pero continuaban formalmente inscriptas.