El Gobierno denunció penalmente a ATEPSA por las protestas en torres de control y el conflicto escala a la Justicia
El Gobierno nacional resolvió judicializar el conflicto gremial que mantiene con los controladores de tránsito aéreo agrupados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en el marco de las medidas de fuerza que vienen afectando el normal funcionamiento del sistema aerocomercial.
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) presentó una denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 3, a cargo del juez Daniel Eduardo Rafecas, por la interrupción del servicio aéreo y por haber puesto en riesgo la seguridad operacional.
De acuerdo con la presentación judicial, EANA sostiene que la colocación de carteles y banderas gremiales en las estructuras externas de las torres de control del Aeroparque Jorge Newbery y del Aeropuerto Internacional de Ezeiza constituye un riesgo grave para la navegación aérea. La empresa argumentó que el eventual desprendimiento de esos elementos podría derivar en su ingesta por las turbinas de las aeronaves, generando un peligro inminente para la vida de los pasajeros y la integridad de los equipos.
Asimismo, la compañía estatal señaló que estos objetos distraen y obstaculizan las condiciones visuales y de concentración necesarias para las tareas de guía y control aéreo, especialmente en las terminales más transitadas del país. En ese sentido, EANA remarcó que el derecho a la protesta no puede ejercerse de modo tal que vulnere la seguridad de la navegación aérea, y que la denuncia apunta a resguardar la operatividad del sistema y la vida de los ciudadanos.
Las medidas de fuerza impulsadas por ATEPSA provocaron durante la última jornada demoras y cancelaciones masivas, con alteraciones significativas en los cronogramas de vuelo de distintas aerolíneas. El impacto se sintió tanto en Aeroparque y Ezeiza como en aeropuertos del interior, afectando a miles de pasajeros.
Según estimaciones oficiales, el número de usuarios damnificados por cancelaciones y reprogramaciones podría superar los 40.000, considerando la primera jornada de paro y la nueva medida prevista para hoy. Aerolíneas Argentinas anticipó que más de 60 vuelos se verán afectados solo en la jornada actual, mientras que Flybondi debió implementar ajustes preventivos en su programación para reducir el impacto en sus clientes.
Desde el sindicato, en tanto, se ratificó la continuidad del plan de lucha para los días 23, 27 y 29 de diciembre, con afectación de vuelos de cabotaje e internacionales en horarios pico de la temporada estival. ATEPSA sostiene la legitimidad de las protestas, aludiendo a la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
El conflicto ingresó así en una fase de escalada judicial, y la intervención del juez Rafecas será clave para determinar si las acciones gremiales en las torres de control configuran un delito contra la seguridad pública o si se encuadran dentro del libre ejercicio de la actividad sindical. Mientras tanto, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre de 2025 permanece sujeta a la evolución de este litigio.
Cronograma de medidas de fuerza dispuesto por ATEPSA
- Hoy: de 16:00 a 19:00, afectación de autorizaciones de despegue en todos los aeropuertos del país. Impacta solo en vuelos de cabotaje.
- Martes 23 de diciembre: de 19:00 a 22:00, vuelos nacionales.
- Sábado 27 de diciembre: de 14:00 a 17:00, vuelos internacionales.
- Lunes 29 de diciembre: de 08:00 a 11:00, afectación total de la aviación.
Las autoridades recomiendan a los pasajeros consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de concurrir a los aeropuertos, ya que el impacto operativo suele extenderse más allá de los horarios formales de las medidas.